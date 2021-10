Tarjeta roja TV: Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO Liga 1 Betsson

HOY Sporting Cristal vs. Binacional disputarán EN VIVO los tres puntos de la jornada reprogramada de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. El duelo se llevará a cabo desde las 3.30 p. m. (hora peruana). El cuadro dirigido por Roberto Mosquera fue sorprendido hace unos días por Cienciano, que lució más sólido le ganó 2-1, con goles de Juan Romagnoli y Hansell Riojas. Para el elenco celeste, es necesario ganar para recuperar el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Fase 2.

Ambos equipos ya saben lo que es enfrentarse. Esta temporada jugaron a inicios de año por la Fase 1, la cual dejó una goleada favorable para Sporting Cristal. En marzo goleó 4-0 a Binacional. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Monumental. Recuerda que puedes seguir el encuentro a través de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional?

México, Perú, Ecuador, Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 4.30 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. Binacional?

Sporting Cristal vs. Binacional será transmitido EN DIRECTO por la señal de GOL Perú canal 714 de Movistar TV. Puedes seguir la transmisión EN VIVO ONLINE desde la plataforma web de La República Deportes: incidencias, jugadas y goles.

Chile: Perú Mágico

Internacional: GOLTV Play, Fanatiz International

Perú: Gol Perú

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela: Perú Mágico

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Los duelos por la fase 2 de la Liga 1 Betsson del fútbol peruano lo transmitirá Gol Perú a través de Movistar TV y Movistar Play (dispositivos digitales y smart TV). Además, también puedes seguir el minuto a minuto, las estadísticas, alineaciones y todos los goles mediante la transmisión EN VIVO de La Republica Deportes.

¿Cómo ver Sporting Cristal vs. Binacional en Tarjeta roja?

Ingresa a www.tarjetarojatvonline.sx

Busca en la lista de partidos el de Sporting Cristal vs. Binacional

Cierra la publicidad

Disfruta de la transmisión.

¿Cómo ver Tarjeta roja por internet gratis?

Para seguir los distintos choques deportivos en Tarjeta Roja EN VIVO GRATIS, puedes conectarte desde tu PC o algún dispositivo móvil. Solo basta con ingresar a la dirección www.tarjetarojatvonline.sx desde tu navegador web favorito y contar con una buena conexión a internet para evitar interrupciones durante la transmisión.

Alineación posible de Sporting Cristal vs. Binacional

Sporting Cristal: M. Sotillo; F. Mesones, C. Mancilla, J. Fajardo; J. Rosell, J. Carranza, A. Ojeda, C. Caraza; M. de Jesús, J. Arango, C. Uribe.

Binacional: A. Duarte, N. Loyola, O. Merlo, G. Chávez, J. Madrid, A. Hohberg, I. Ávila, J. Castillo, H. Calcaterra, C. Liza; M. Riquelme.