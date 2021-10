Mauricio Pinilla sobre Lasarte: “No está a la altura de la selección chilena”

El triunfo de Perú 2-0 ante Chile por las Eliminatorias a Qatar 2022 ha generado la incomodidad de la prensa mapochina, así como críticas hacia el técnico de la selección chilena, Martín Lasarte. Mauricio Pinilla, exdelantero y comentarista de ESPN, criticó duramente al estratega uruguayo y aseguró que no tiene el nivel para dirigir a la Roja.

“A los jugadores hay que darles las herramientas justas para que el equipo funcione, pero ya no lo va a hacer como antes. Hay que complementar, con lo que tiene, una nueva estrategia de fútbol, y Chile no la tiene, porque Lasarte ha dado claras señales de que no está a la altura de la selección chilena ”, señaló el exseleccionado chileno.

PUEDES VER: Martín Lasarte asegura que Chile aún tiene chances de ir a Qatar 2022

Además, manifestó que el técnico del combinado chileno quiere jugar como en el 2016, pero ya no tiene los jugadores idóneos para hacerlo. “Hay que trabajar en base a lo que tiene uno actualmente, que es un Alexis diferente y el resto de los jugadores de la generación dorada son distintos”.

La selección chilena tendrá que enfrentar de local a Paraguay este domingo 10 de octubre y urge de un triunfo para seguir en la pelea por clasificar al mundial. Para este cotejo, Lasarte no podrá disponer de Mauricio Isla, Gary Medel y Erick Pulgar, quienes quedaron suspendidos por acumulación de tarjetas amarillas.