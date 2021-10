¡Ya piensan en Perú! Bolivia entrenó en el Estadio Hernando Siles de cara al partido ante la Bicolor

Tras la derrota 3-0 ante Ecuador por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022, la selección boliviana sumó su noveno partido sin conocer la victoria en lo que va del proceso clasificatorio. Con seis puntos en la tabla de posiciones, los dirigidos por César Farías saben que ante Perú se juegan las últimas chances para mantener la posibilidad de colocarse en puestos de clasificación . Es por ello que ya se entrenan de cara al encuentro ante la Bicolor del día domingo.

“Llueva o truene, el trabajo continúa. Bolivia retornó a las prácticas en el gigante de Miraflores de cara a su próximo encuentro frente a Perú. #ALaVerdeSiempre”, señaló la cuenta oficial de Twitter de la selección boliviana.

El equipo boliviano buscará revertir la mala racha ante la selección peruana. Foto: @laverde_fbf

Declaraciones de César Farías

El entrenador de Bolivia, Cesar Farías, conversó con la prensa después del encuentro con Ecuador y habló sobre el duelo con Perú. “Esto es fútbol y en ocasiones suceden estas cosas. Creo que fueron varios momentos donde el sistema táctico no resultó, recibimos los goles y en cinco minutos no tuvimos respuesta para ello . Defender en este momento una circunstancia sistemática no tiene ningún sentido. Hemos perdido un partido muy difícil, que ha podido ser peor y es por eso que en el partido contra Perú nos jugamos todo”.

¿Cuándo se juega el Perú vs. Bolivia?