Periodista chileno después de la victoria de Perú: “Perú es un equipo limitado, pero tiene un gran entrenador”

La victoria de Perú ante Chile fue muy criticada en tierras mapochinas. El periodista, Manuel de Tezanos Pinto, dedicó unas palabras a la selección chilena y al técnico Martín Lasarte durante el programa Todos Somos Técnicos.

Chile no comenzó de la mejor forma las fechas triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Solo obtuvo 1 punto de 12 posibles producto de un empate a sin goles frente a Ecuador y tres derrotas. La última frente a Perú por 2-0.

Estos resultados negativos complican una posible clasificación de Chile hacia el Mundial de Qatar 2022 y los periodistas chilenos no están nada conformes con el presente de La Roja.

Manuel de Tezanos Pinto, periodista chileno, se refirió a esta caída: “Estamos mal, preocupados, tristes, abatidos por la forma. Matemáticamente ya vamos a hablar, esto no ha terminado, pero esta derrota cala hondo”.

“Cuando se perdió con Brasil, bueno, tienen los mejores jugadores del mundo, no estaban algunos jugadores importantes como Alexis. Se podía perder, no es tan terrible. Empatar con Ecuador, buen resultado, pero uno veía que expulsaron a uno de ellos y Chile no llegó al arco. Después el desastre de Colombia, con Luis Díaz inspirado, con las ausencias, el desgaste se hizo todo complicado. Pero había justificaciones”, agregó.

También dedicó unas palabras hacia la selección peruana: “Hay equipos que trabajan mejor y tienen un mejor funcionamiento. Perú es un equipo limitado, pero tiene un gran entrenador que confía en los jugadores, los hace subir. Sergio Peña, que nos hizo un gol, llegó a Malmo desde Holanda”.

Finalmente, se refirió al DT de Chile: “Está confundido. Tanto que saca a Aránguiz hace ingresar de nuevo a Valdés”, añadió el periodista.