Laporta sobre Messi: “Tuve la esperanza de que jugara gratis”

La salida de Lionel Messi del Barcelona sigue dando que hablar. Esta vez, Joan Laporta, presidente del cuadro culé, se refirió a este tema durante una entrevista para ‘El Món a RAC1′ y señaló que le hubiera gustado que el crack argentino jugara gratis hasta que el club se recuperara económicamente.

“Sí tuve la esperanza de que a última hora Messi dijera que jugaría gratis. Eso me hubiera gustado y me hubiera convencido. Entiendo que la Liga lo hubiera aceptado. Pero no se lo podemos pedir a un jugador de su nivel”, declaró Laporta.

El máximo dirigente azulgrana explicó que la crisis financiera que vive el club fue el principal motivo que impidió la renovación del ‘10′ argentino y que no podía endeudar a la institución para retenerlo.

“No teníamos margen con el ‘fair play’ y no pudimos inscribirlo. Las primeras conclusiones de la primera auditoría nos dejaron claro que no podíamos acometer una inversión como la que suponía renovar a Leo , el mejor futbolista del mundo”, añadió.

El caso Neymar y la continuidad de Koeman

Joan Laporta también se refirió a otros temas durante la entrevista, como la frustrada vuelta de Neymar y el futuro del técnico neerlandés Ronald Koeman.

Sobre el astro brasileño manifestó que hubo un acercamiento con su entorno, pero que finalmente decidió renovar con el conjunto de París. “ Nos dijeron que quería irse del PSG y que no continuaría, pero finalmente aceptó la propuesta de renovación. Su no fichaje ha sido bueno para el Barça. Nos habría generado ingresos, pero no nos habría solucionado la situación que sufrimos ahora”.

Además, ratificó la continuidad de Koeman como estratega del Barcelona pese a los malos resultados. “Merece un margen de confianza. Le pregunté si confiaba en el equipo y me dijo que claro que confiaba, con contundencia, pero que necesitaba recuperar a los lesionados”.