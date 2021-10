Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO ONLINE: ¿dónde ver el partido de hoy por la Liga 1 Betsson 2021?

EN DIRECTO Sporting Cristal vs. Binacional se miden en un duelo futbolístico por la Fase 2 de la Liga 1 Betsson, reprogramado para este viernes 8 de octubre desde las 3.30 p. m. (hora local). El cuadro rimense necesita ganar para recuperar el segundo lugar en la tabla de posiciones de la Fase 2 y acercarse más a Alianza Lima. De conseguir los tres puntos, en el acumulado se pondría a solo un punto de los íntimos.

La transmisión del importante encuentro de hoy por el futbol peruano estará a cargo de GOLPERU. Para ver fútbol EN VIVO como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV. Conoce todos los detalles de este encuentro: incidencias, alineaciones, horarios y más a través de La República Deportes.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Binacional?

México, Perú, Ecuador, Colombia: 3.30 p. m.

Bolivia, Venezuela, Paraguay: 4.30 p. m.

Chile, Argentina, Uruguay, Brasil: 5.30 p. m.

España: 10.30 p. m.

¿Qué canal transmite el partido Sporting Cristal vs. Binacional?

Sporting Cristal vs. Binacional será transmitido EN DIRECTO por la señal de GOL Perú canal 714 de Movistar TV. Puedes seguir la transmisión EN VIVO ONLINE desde la plataforma web de La República Deportes: incidencias, jugadas y goles.

Chile: Perú Mágico

Internacional: GOLTV Play, Fanatiz International

Perú: Gol Perú

Estados Unidos: Perú Mágico

Venezuela: Perú Mágico

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS?

Si deseas ver el partido entre Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO ONLINE GRATIS, puedes hacerlo a través de la aplicación de Movistar Play. Además recuerda que en caso no cuentes con alguna app o canal de pago para ver el encuentro podrás seguir la transmisión de La República Deportes EN DIRECTO, donde encontrarás el minuto a minuto, incidencias, estadísticas, alineaciones, todos los goles y mucho más.

¿Cómo llega Sporting Cristal?

El cuadro rimense fue sorprendido hace unos días por Cienciano, que lució más sólido y le ganó 2-1, con goles de Juan Romagnoli y Hansell Riojas. Para el elenco celeste, Alejandro Hohberg descontó de penal. A este desafío, Sporting Cristal llegará con la baja del peruano Christofer Gonzales, convocado para afrontar los partidos de Eliminatorias Qatar 2022. Eso sí, Canchita no estará disponible para el Clásico del Pacífico, debido a una suspensión. Otra ausencia significativa será la de su entrenador Roberto Mosquera, quien fue expulsado en el juego reciente, después de una airada reacción en contra de Gerardo Ameli, director técnico de Cienciano.

¿Cómo llega Binacional?

Binacional, por otro lado, viene en una buena racha. Hace tres partidos que no pierde. En las últimas jornadas ganó 2-1 a Cantolao, 1-0 a San Martín y 2-1 a Municipal. Estos resultados le permitieron sacar algunos puntos y ante rivales directos. Por lo que el cuadro binacional continúa peleando por asegurar su permanencia en la Primera División de cara al 2022. El ‘Poderoso del Sur’, actualmente, registra 24 puntos en la tabla acumulada y es decimocuarto, por delante de Cusco, Alianza Atlético, San Martín y Alianza Universidad, todos con 22.

Posible formación de Sporting Cristal

M. Sotillo; F. Mesones, C. Mancilla, J. Fajardo; J. Rosell, J. Carranza, A. Ojeda, C. Caraza; M. de Jesús, J. Arango, C. Uribe.

Posible formación de Binacional

A. Duarte, N. Loyola, O. Merlo, G. Chávez, J. Madrid, A. Hohberg, I. Ávila, J. Castillo, H. Calcaterra, C. Liza; M. Riquelme.

¿Dónde se jugará el partido Sporting Cristal vs. Binacional?

El encuentro de Sporting Cristal vs. Binacional EN VIVO que se transmitirá por GOLPerú está programado para hoy, viernes 8 de octubre en el estadio Monumental por la fecha 7 de la Liga 1 - Fase 2.