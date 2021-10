TNT Sports EN VIVO: cómo VER Chile vs. Perú ONLINE por las Eliminatorias Qatar 2022

Chile vs. Perú EN VIVO se enfrentan HOY, jueves 7 de octubre, por la jornada 11 de las Eliminatorias Qatar 2022 a partir de las 8.00 p. m. (hora peruana) y a las 10.00 p. m. (hora chilena) en el Estadio Nacional de Lima. El duelo por las eliminatorias sudamericanas entre la Blanquirroja y la Roja será televisado EN DIRECTO por la señal de TNT Sports. Para que no te pierdas este y ningún otro duelo de las clasificatorias puedes sintonizar la TRANSMISIÓN ONLINE en La República Deportes. Aquí encontrarás toda la información sobre las alineaciones, el MINUTO A MINUTO, horarios, pronóstico, goles e incidencias.

Chile vs. Perú: ficha del partido

Partido Chile vs. Perú ¿Cuándo juegan? HOY, jueves 7 de octubre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) y a las 10.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Nacional, Lima ¿En qué canal? TNT Sports

¿A qué hora juega Chile vs. Perú?

El duelo Chile vs. Perú por las Eliminatorias Qatar 2022 comenzará desde las 8.00 p. m. en el territorio peruano. Para que no te pierdas el inicio de este cotejo, te dejamos los horarios de transmisión según tu ubicación geográfica.

Perú: 8.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Washington D. C., Distrito de Columbia): 9.00 p. m.

Estados Unidos (Los Ángeles, California): 6.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 8 de octubre)

Italia: 3.00 a. m. (viernes 8 de octubre).

¿Qué canales transmiten el Chile vs. Perú?

Perú: Movistar Deportes

Paraguay: Tigo Sports Paraguay

Argentina: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Chile: TNT Sports, Chilevisión

Brasil: SporTV 3

Ecuador: Canal del Fútbol

Colombia: Caracol TV

Venezuela: TLT

Bolivia: Tigo Sports Bolivia

Uruguay: VTV

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar Liga de Campeones 3, Movistar+

Italia: Como TV.

¿Dónde ver el Chile vs. Perú EN VIVO?

Para ver el Chile vs. Perú EN VIVO, tienes que sintonizar los siguientes para no perderte el minuto a minuto del clásico del Pacífico por las Eliminatorias Qatar 2022: TNT Sports 2, TNT Sports HD y Estadio TNT Sports .

¿Qué canal es TNT Sports?

VTR: 855 (HD)

DTV: 1631 (HD)

ENTEL: 243 (HD)

CLARO: 490 (HD)

GTD/TELSUR: 845 (HD)

MOVISTAR: 896 (HD)TU.

VES: **NO DISPONIBLE**.

¿Qué canal es TNT Sports 2?

VTR: 165 (SD)

DTV: 631 (SD)

ENTEL: 242 (SD)

CLARO: 190 (SD)

GTD/TELSUR: 71 (SD)

MOVISTAR: 486 (SD)

TU VES: 504 (SD).

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO ONLINE?

En caso de que quieras ver por internet la programación de TNT Sports, puedes contratar Estadio TNT Sports, servicio de streaming de este canal deportivo donde tendrás a tu disposición todo el contenido de TNT Sports 2 y TNT Sports HD.

¿Dónde ver Chile vs. Perú ONLINE GRATIS?

Si buscas un link para ver el duelo Chile vs. Perú, podrás hacerlo a través de TNT Sports y TNT Sports GO. También puedes verlo en el servicio streaming de tu cable operador en caso de que tengas contratado TNT Sports: DirecTV GO y Movistar Play. Además, habrá una cobertura ONLINE GRATIS del MINUTO A MINUTO en la página web de La República Deportes.

¿Dónde se jugará el Chile vs. Perú?