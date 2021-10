Eliminatorias Qatar 2022: los jugadores con más goles en las eliminatorias sudamericanas

Una nueva fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 comienza hoy jueves 7 de octubre con varios partidazos entre los cuales destaca el clásico del Pacífico que protagonizarán el Perú vs. Chile. La selección peruana y el resto de equipos intentarán sacar los mejores resultados posibles para seguir aspirando a un cupo en la próxima Copa del Mundo.

Y para esta ocasión, los entrenadores de cada combinado esperan que sus goleadores aparezcan en los momentos decisivos para tener mayores chances de registrar un triunfo en las eliminatorias sudamericanas. Actualmente, el que está en la cima es Marcelo Martins, atacante de la selección boliviana .

La jornada 11 comenzará con el Uruguay vs. Colombia y el Paraguay vs. Argentina a partir de las 6.00 p. m. (hora peruana). Posteriormente, empezarán Venezuela vs. Brasil (6.30 p. m. hora peruana) y Ecuador vs. Bolivia (7.30 p. m. hora peruana).

Finalmente el Perú vs. Chile será el último en jugarse y comenzará desde las 8.00 p. m. (hora local) en el Estadio Nacional.

Tabla de goleadores de las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022

¿A qué hora juegan Chile vs. Perú?

México: 8.00 p. m.

Perú: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Chile: 10.00 p. m.

Canales de transmisión de Perú vs. Chile

El duelo Perú vs. Chile será transmitido en territorio peruano por Latina (señal abierta) y por Movistar Deportes (señal de cable), canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como las eliminatorias sudamericanas. En el país de la Roja se podrá ver por Chilevision. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero: