Perú vs. Chile: Peña, en dos tiempos, toma un rebote y anota el 2-0 para la Bicolor

Sergio Peña anotó su primer gol en las Eliminatorias Qatar 2022 en el clásico del Pacífico entre Perú vs. Chile por la jornada 11.

El volante de la selección peruana aprovechó un rebote de Claudio Bravo para decretar el 2-0 parcial en el Estadio Nacional.

El segundo gol de la Bicolor llegó luego de una serie de ataques en las cuales Perú asustó la portería del cuadro sureño. Incluso hubo una jugada en la cual Jefferson Farfán intentó anotar de ‘chalaca’.

El equipo de Ricardo Gareca mantuvo la posesión del esférico por la banda izquierda, y de los pies de Edison Flores nació el centro que tomó Sergio Peña, y posteriormente sacar un derechazo que no pudo contener Claudio Bravo, arquero de la selección chilena.

El portero de la Estrella Solitaria dejó el rebote dentro de su área , el ‘7′ de la Blanquirroja controló el esférico en el área chica y anotó de derecha a los 64′ el 2-0.

¿En qué canal ver Perú vs. Chile por Movistar Deportes?

Por cable o satélite, estos son los canales que deberás sintonizar para ver Perú vs. Chile vía Movistar Deportes:

Satélite

Movistar TV: 103 (SD) y 803 (HD).

Cable

Movistar TV: 3 (SD) y 703 (HD).

¿Cómo ver Perú vs. Chile ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del Perú vs. Chile por internet, puedes ingresar a Movistar Play o Estadio TNT, servicios de streaming que transmitirán el cotejo. En caso no cuentes con acceso a ninguno de ellos, cuentas con la opción de seguir la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te mantendrá informado con las principales incidencias del compromiso.