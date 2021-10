Julinho sobre el Perú vs. Chile: “Gareca no se va a regalar y buscará tener la pelota”

Este jueves 7 de octubre se llevará a cabo una edición más del clásico del Pacífico, esta vez por las Eliminatorias Sudamericanas Qatar 2022. Perú y Chile se verán las caras desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional en un duelo trascendental para ambos equipos, pues necesitan una victoria para no alejarse de los puestos de clasificación para la siguiente cita mundialista. En la previa de este encuentro, el exseleccionado nacional Julinho analizó el juego de la Bicolor.

“ Yo creo que Gareca no va a salir de su juego, va a intentar jugar al estilo Gareca para encontrar un gol en algún momento . No creo que se regale demasiado. Yo creo que Gareca buscará lo que busca siempre: tener la pelota para desgastar a Chile y en el momento oportuno hacer daño”, expresó el ídolo de Sporting Cristal en ESPN F Show de Chile.

En esa misma línea, Julinho aseguró que Gareca, al no poder contar con uno de sus mejores futbolistas en ataque, André Carrillo, el ‘Tigre’ hará uso de Edison Flores en una banda, acompañado por Christian Cueva y Paolo Guerrero en el ataque, mientras que Sergio Peña se encargará de distribuir el balón en el mediocampo.

Sin duda alguna, el Perú vs. Chile será un duelo crucial para ambas selecciones que buscarán los tres puntos y escalar en la tabla de posiciones. Ricardo Gareca y Martín Lasarte alistan su mejor once titular para el partido, que seguramente dejará mucho por analizar. Frente a esto, el programa Equipo F tendrá una edición especial, luego del encuentro, en donde especialistas hablarán de todo lo que no se vio en esta fiesta del fútbol.