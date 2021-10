Brasil vs. Venezuela: mira en vivo este encuentro por las Eliminatorias Qatar 2022 vía SporTv

Brasil vs. Venezuela se enfrentan HOY, jueves 7 de octubre, por la undécima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se realizará en el Estadio Olímpico de la U.C.V., en Caracas, y está pactado para las 6.30 p. m. (hora peruana), 7.30 p. m. (hora venezolana) y 8.30 p. m. (hora brasileña). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal Sportv en Brasil y TLT en Venezuela. En territorio peruano se verá por Movistar Plus.

Además, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

La previa Brasil vs. Venezuela

La selección brasileña es líder absoluto de estas eliminatorias sudamericanas, ya que ha logrado ganar los ocho partidos y acumuló 24 puntos. Sus dos últimos partidos fueron victorias ante Chile (0-1) y Perú (2-0). Aún debe un partido ante Argentina, que quedó suspendido el 5 de setiembre.

Brasil tiene un registro impecable ante la selección venezolana: nunca ha perdido en la historia de las eliminatorias, acumula 16 victorias y solo un empate.

Por su parte, la selección venezolana es la otra cara de la moneda, puesto que es la última en la tabla de posiciones con solo cuatro unidades. En su último encuentro como local cayó ante la Argentina de Lionel Messi por 1-3. Este jueves saldrá ante su público al buscar la hazaña de derrotar a la Canarinha.

Brasil vs. Venezuela: ficha del partido

Partido Brasil vs. Venezuela ¿Cuándo juegan? Hoy, jueves 7 de octubre ¿A qué hora? 6.30 p. m. (hora peruana), 7.30 p. m. (hora venezolana) y 8.30 p. m. (hora brasileña) ¿Dónde? Estadio Olímpico de la U. C. V. ¿En qué canal? Sportv (Brasil), TLT (Venezuela) y Movistar Plus (Perú)

Brasil vs. Venezuela: últimos duelos

Brasil vs. Venezuela: cuarteto arbitral y VAR

Partido: Brasil vs. Venezuela Rol Kevin Ortega (Perú) Árbitro central Michael Orue (Perú) Asistente 1 Jesús Sánchez (Perú) Asistente 2 José Méndez (Paraguay) Cuarto árbitro Eber Aquino (Paraguay) VAR

¿A qué hora juegan Brasil vs. Venezuela?

En territorio peruano, el compromiso entre Brasil vs. Venezuela se disputará desde las 6.30 p. m. Mientras que en horario venezolano y brasileño será 7.30 p. m. y 8.30 p. m., respectivamente. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

¿Qué canal transmite el Brasil vs. Venezuela EN VIVO?

El duelo Brasil vs. Venezuela será transmitido en territorio peruano por Movistar Plus (señal de cable), en el país de la Canarinha será por SporTV y en el de la Vinotinto por TLT, canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como las eliminatorias sudamericanas. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

¿Cómo ver Brasil vs. Venezuela por SporTV EN VIVO?

¿Cómo ver Brasil vs. Venezuela vía ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el partido Brasil vs. Venezuela por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde tienes acceso a la programación de este operador (válido solo en territorio peruano). En caso de que no puedas ingresar, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE del compromiso a través de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Movistar Play para ver Brasil vs. Venezuela?

Si está dentro de tu plan, puedes registrarte en Movistar Play con tu número telefónico en la página web del servicio sin costo adicional. En caso de que tengas contratado Movistar TV, también tienes la opción de acceder con tu número de usuario, así como mediante la aplicación de Movistar para teléfonos móviles.

¿En qué estadio juegan Brasil vs. Venezuela?

El escenario escogido para este compromiso entre Brasil vs. Venezuela será el Estadio Olímpico de la U. C. V., casa deportiva localizada en Caracas, Venezuela, que cuenta con una capacidad para más de 24.000 espectadores.

¿Cómo marchan Brasil y Venezuela en la tabla?

