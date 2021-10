Uruguay vs. Colombia: ¿en qué horario y canal ver en vivo el partido por eliminatorias?

Uruguay vs. Colombia se enfrentan este jueves 7 de octubre por la fecha triple de Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro, que tendrá como escenario al Gran Parque Central, se podrá ver desde las 6.00 p. m. (hora peruana) a través de Gol Perú, Caracol TV y VTV. Los charrúas y los cafeteros se juegan mucho. Los dueños de casa están en tercer lugar, pero con una victoria podrían alcanzar a Argentina, con 18 puntos. Mientras ello, los visitantes igualan en puntos con Ecuador y están en quinto lugar , por lo que necesitan escalar para asegurarse un cupo al Mundial de Qatar.

¿A qué hora juegan Uruguay vs. Colombia?

En horario colombiano y peruano, el enfrentamiento entre Uruguay vs. Colombia se jugará desde las 6.00 p. m. y en horario uruguayo a las 8.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 6.00 p. m.

Colombia: 6.00 p. m.

6.00 p. m. Ecuador: 6.00 p. m.

México: 6.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 7.00 p. m.

Bolivia: 7.00 p. m.

Paraguay: 7.00 p. m.

Venezuela: 7.00 p. m.

Uruguay: 8.00 p. m.

Argentina: 8.00 p. m.

Brasil: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

España: 1.00 a. m. (del viernes 8)

¿Qué canal transmite el partido Uruguay vs. Colombia?

El Uruguay vs. Colombia se transmitirá en territorio colombiano por la señal de Caracol TV, canal que cuenta con los derechos televisivos de torneos como las eliminatorias sudamericanas. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Colombia: Caracol TV

Caracol TV Perú: Gol Perú

Gol Perú México: Sky HD

Paraguay: Tigo Sports

Bolivia: Tigo Sports

Ecuador: El Canal del Fútbol

Estados Unidos: TUDN

Venezuela: TLT

Argentina: TyC Sports y TV Pública

Chile: ChileVisión,

Uruguay: VTV Uruguay

VTV Uruguay España: Movistar+

Italia: Como TV

Reino Unido: FreeSports TV UK

Uruguay vs. Colombia. Foto: EFE

¿Dónde ver Uruguay vs. Colombia EN VIVO ONLINE GRATIS?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido Uruguay vs. Colombia por internet desde Perú, debes sintonizar la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar para ver el duelo por Gol Perú. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo llega Uruguay?

La última vez que los comandados por Washington Tabárez y los dirigidos por Reinaldo Rueda se enfrentaron fue en julio pasado, por los cuartos de final de la Copa América . En aquel duelo, empataron sin goles, pero Colombia se impuso en la tanda de penales.

No obstante, el entrenador de Uruguay afirma que “ya pasó la página” y aquel marcador no se puede comparar con el juego de hoy. “Colombia es un muy buen equipo, tiene un entrenador de muchísima experiencia y nosotros los partidos los planificamos muchos en base a los antecedentes”.

¿Cómo llega Colombia?

Para el choque de hoy, Rueda formará una escuadra que liderará Cuadrado y Díaz. Esto a raíz de que no se contará con James Rodríguez, pues viene atravesando diferentes lesiones y en consecuencia falta de minutos. Por ello, el jugador del Al Rayyan S. C. de la Qatar Stars League no ha sido convocado a su selección desde noviembre del año pasado.

Formación de Uruguay

Fernando Muslera, Nahitan Nández, José María Giménez, Diego Godín, Matías Viña, Federico Valverde, Matías Vecino, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta, Luis Suárez y Brian Rodríguez.

Formación de Colombia

David Ospina, Daniel Muñoz, Yerry Mina, Davinson Sánchez, William Tesillo, Wilmar Barrios, Juan Cuadrado, Juan Quintero, Luis Díaz, y Duván Zapata.

¿Dónde se jugará el partido Uruguay vs. Colombia?