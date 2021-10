Perú vs. Chile: cómo ver en vivo este importante duelo por las Eliminatorias Qatar 2022

Perú vs. Chile se miden este jueves 7 de octubre por la undécima jornada de las Eliminatorias Qatar 2022. El encuentro se realizará en el Estadio Nacional, en Lima, y está pactado para las 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora chilena). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de Latina en señal abierta y por cable en Movistar Deportes. En territorio chileno se verá por Chilevision.

Además, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

La previa Perú vs. Chile

Los dirigidos por Ricardo Gareca vienen de perder frente a Brasil de visitante por 0-2. En el Estadio Nacional, en sus dos últimos partidos consiguió sumar puntos. En la jornada triple del mes de setiembre empató ante Uruguay por 1-1 y luego venció a Venezuela por 1-0.

En tanto, el seleccionado conducido por Martín Lasarte, en sus tres encuentros anteriores, solo consiguió un punto: fue el empate ante Ecuador en Quito (0-0). Los dos otros compromisos los perdieron frente a Brasil (1-0) y Colombia (3-1).

Ambos conjuntos saldrán en busca de una victoria que les permita seguir soñando con un cupo mundialista. Perú (7°) solo supera a Chile (8°) en la tabla de posiciones por una unidad. Será un duelo de poder a poder, ya que en los partidos por eliminatorias nunca han empatado. Además, la Roja es la única selección sudamericana que no conoce las igualdades en el marcador cada vez que juega de visita.

Perú vs. Chile: ficha del partido

Partido Perú vs. Uruguay ¿Cuándo juegan? Jueves 7 de octubre ¿A qué hora? 8.00 p. m. (hora peruana) y 10.00 p. m. (hora chilena) ¿Dónde? Estadio Nacional ¿En qué canal? Latina, Movistar Deportes (Perú) y Chilevision (Chile)

Perú vs. Chile: últimos duelos

Perú vs. Chile: cuarteto arbitral y VAR

Partido: Perú vs. Chile Rol Christian Ferreyra (Uruguay) Árbitro central Nicolás Taran (Uruguay) Asistente 1 Martín Soppi (Uruguay) Asistente 2 Gustavo Tejera (Uruguay) Cuarto árbitro Nicolás Gallo (Colombia) VAR

¿A qué hora juegan Perú vs. Chile?

En territorio peruano, el compromiso entre Perú vs. Chile se disputará desde las 8.00 p. m. y en horario chileno a las 10.00 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 8.00 p. m.

8.00 p. m. Chile: 10.00 p. m.

10.00 p. m. Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

México: 8.00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami): 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (del viernes 8).

¿Qué canal transmite el Perú vs. Chile EN VIVO?

El duelo Perú vs. Chile será transmitido en territorio peruano por Latina (señal abierta) y por Movistar Deportes (señal de cable), canales que cuentan con los derechos televisivos de torneos como las eliminatorias sudamericanas. En el país de la Roja se podrá ver por Chilevision. Conoce en qué canales podrás ver el partido desde el extranjero:

Perú: Latina, Movistar Deportes

Chile: Chilevision

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Estados Unidos: Fubo Sports Network

España: Movistar+

Italia: Como TV

Panamá: Sky HD

Reino Unido: Premier Player HD.

¿Cómo ver Perú vs. Chile por Latina EN VIVO?

Latina: Canal 2.

DirecTV Sports por Latina: Canal 192 (SD) y Canal 1192 (SD)

Movistar TV por Latina: Canal 102 (SD) y Canal 802 (HD)

Movistar TV Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 702 (HD)

Claro TV por Latina: Canal 2

Claro TV por Latina Cable: Canal 2 (SD) y Canal 502 (HD).

¿Cómo ver Perú vs. Chile por Movistar Deportes EN VIVO?

Movistar TV (cable): 03 (SD) y 703 (HD)

Movistar TV (satélite): 103 (SD) y 803 (HD).

¿Cómo ver Perú vs. Chile vía ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas el partido Perú vs. Chile por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming de Movistar TV, donde tienes acceso a la programación de este operador (válido solo en territorio peruano). En caso de que no puedas ingresar, también tienes la opción de seguir la cobertura ONLINE del compromiso a través de La República Deportes.

¿Cómo acceder a Movistar Play para ver Perú vs. Chile?

Si está dentro de tu plan, puedes registrarte en Movistar Play con tu número telefónico en la página web del servicio sin costo adicional. En caso de que tengas contratado Movistar TV, también tienes la opción de acceder con tu número de usuario, así como mediante la aplicación de Movistar para teléfonos móviles.

¿En qué estadio juegan Perú vs. Chile?

El escenario escogido para este compromiso entre Perú vs. Chile será en el Estadio Nacional, casa deportiva localizada en Lima, Perú, que cuenta con una capacidad para 50.000 espectadores.

¿Cómo marchan Perú y Chile en la tabla?

Próximos encuentros de Perú

Próximos encuentros de Chile

Datos de Perú vs. Chile

La selección chilena en todas sus visitas a Perú por eliminatorias nunca ha empatado (único conjunto sudamericano en lograrlo).

En las presentes eliminatorias, la Roja en sus últimos seis partidos no conoce la victoria: acumula tres empates y tres derrotas.

La selección peruana podría lograr su segundo partido consecutivo sin recibir un gol en casa.

Estos datos fueron registrados por la Conmebol.