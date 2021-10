Sin Neymar ni Casemiro: las bajas de Brasil ante Venezuela por las Eliminatorias Qatar 2022

En la previa del Venezuela vs. Brasil por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022, Tite brindó una conferencia de prensa donde analizó el presente de su equipo y adelantó la alineación que estará en el campo del Estadio Olímpico de la UCV. Si bien hay nombres destacados por las características de los jugadores brasileños, hay bajas de gran peso que cambian la formación del equipo : Neymar, Casemiro y Matheus Cunha.

Neymar no estará presente en el equipo por acumulación de tarjetas amarillas . La última la obtuvo en el partido contra Perú por la fecha 10. Asimismo, Casemiro no podrá ser parte del once por una infección bucal. Finalmente, Matheus Cunha tampoco jugará por una lesión muscular en el abductor del muslo izquierdo

Alineación titular de Brasil

En el arco Alisson; los defensores Danilo, Guilherme Arana, Marquinhos y Thiago Silva; los centrocampistas Fabinho, Gerson, Lucas Paquetá y Everton Ribeiro; los delanteros Gabriel Barbosa y Gabriel Jesús.

Neymar anotó seis goles y brindó cinco asistencias en seis partidos jugados en Eliminatorias. Foto: twiter CBF Futebol

Este encuentro enfrentará al primer lugar de las clasificatorias con el último de la tabla. Venezuela está con la urgencia de sacar los tres puntos como local para mantener sus escasas posibilidades de llegar al mundial . Los dirigidos por el entrenador interino, Leonardo González, quien tomó las riendas tras la renuncia del técnico José Peseiro, solo cuentan con cuatro puntos.

¿A qué hora juega Brasil vs. Venezuela?