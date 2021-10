Eliminatorias Qatar 2022: las dudas del ‘Tigre’

Por Mariano López V.

A dos días del crucial choque entre Perú y Chile en el Nacional (8:00 p.m.), Ricardo Gareca se presentó, de manera virtual, ante los medios en su habitual conferencia de prensa. En la misma, el director técnico de la Bicolor, cuyo historial ante ‘La Roja’ es de dos triunfos (uno en amistoso y el otro el Copa América) y cuatro derrotas, se refirió a diversos temas, como el estado de salud de sus dirigidos, su percepción de un ‘Clásico del Pacífico’ que podría ser determinante para las aspiraciones peruanas y la posibilidad de arrancar con dos puntas.

De los seis seleccionados que llegaron golpeados del extranjero, el ‘Tigre’ descartó a uno y dejó abierta la opción de que el resto (Santamaría, Tapia, Costa, Carrillo y Ruidíaz) formen parte de la nómina que enfrentará primero a Chile, y luego a Bolivia y Argentina de visita. “Según se me informó, voy a contar con la mayoría de jugadores. Estamos en proceso de ir viendo a jugadores en el día a día. Cada día es diferente y siempre me van diciendo con qué jugadores contamos. La mayoría va a estar para el partido con Chile, menos el caso de Yordy Reyna. Tiene una lesión muscular que le impide estar en los tres partidos”, aseguró. Al hablar específicamente de Carrillo, el estratega argentino se mostró esperanzado en tenerlo a disposición mañana, aunque prefiere ser medido en sus palabras. “Tratamos de verlo paulatinamente. Vemos una mejora importante en él, pero tenemos que ser prudentes. Lo veo con pocas posibilidades y la idea es no apurarlo”, añadió el ‘Tigre’.

Respecto a su rival de turno, Gareca planteó ciertas similitudes entre ambas escuadras (por la necesidad de sumar de a tres) y descartó que las bajas en la selección sureña sean determinantes en el desenlace del partido. “Es un duelo muy importante, con características de final. No me detengo en las ausencias que puedan tener porque seguramente tienen reemplazos a la altura. Es lo mismo que si nosotros tuviéramos ausencias, habrán chicos que van a responder. Lo importante es que estemos tranquilos y con confianza”, afirmó.

¿Dupla ofensiva?

Aunque parece una opción lejana, ya que la blanquirroja suele utilizar un sistema 4-2-3-1 o , en su defecto, 4-5-1, Ricardo Gareca confesó tener en consideración la posibilidad de atacar con dos delanteros. ¿Los disponibles? Paolo Guerrero, Gianluca Lapadula, Jefferson Farfán, Santiago Ormeño y Raúl Ruidíaz (en duda).

“Sí, por supuesto que es una posibilidad. Pensamos en todas las opciones posibles para este partido. Lo importante es que el equipo pueda sentirse cómodo dentro del campo de juego. En este momento Paolo está muy bien, vino con muchas ganas. Él está muy enfocado en lo que quiere, en su preparación. Gianluca también, aunque recién lo pude ver por la noche”, dijo Gareca. De la ‘Foquita’, quien volvió a ser llamado al combinado nacional tras casi un año, el entrenador aseguró que “está trabajando bien” y que se le nota “comprometido”.

El estratega argentino también fue interrogada sobre la actualidad de Gustavo Dulanto y las posibilidades de tenerlo en cuenta para la convocatoria de noviembre. “A todos nos pone contentos lo de Dulanto, siempre alguien que representa al país de la manera que él lo está haciendo nos pone contentos. Es un jugador que siempre ha sido seguido, está dentro de nuestras posibilidades”, señaló dejando la puerta abierta. ❖

A ‘mojar’. Paolo Guerrero suma dos goles con Inter este año. Foto: difusión

El dato

Cambios. Ante la ausencia de Eugenio Mena, Lasarte dejaría la línea de tres defensas que venía utilizando. Su nueva línea defensiva estaría conformada por Isla, Medel, Maripán y Vegas.

El once de Gareca ayer: Gallese, Advíncula, Ramos, Callens, Trauco, Yotún, Peña, Aquino, Flores, Cueva y Paolo.