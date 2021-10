Partidos de hoy, miércoles 6 de octubre de 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este miércoles 6 de octubre se disputarán encuentros de fútbol en los torneos más importantes del mundo. Italia vs. España se enfrentarán en la semifinal de la Liga de las Naciones UEFA. Los italianos, vigentes campeones de Europa, intentarán ganar el partido frente a los españoles, que llegan con rostros jóvenes como Gavi, Pedri y Yeremi Pino, todos de LaLiga. El encuentro se podrá ver por DirecTV Sports.

También se reinician las eliminatorias hacia Qatar 2022 en África. En esta fecha se jugarán los partidos Sudán vs. Guinea y Marruecos vs. Guinea-Bissau. En cuanto a Sudamérica, la competición se reiniciará el jueves 7 de octubre con el Perú vs. Chile. El el Brasileirao, los partidos más esperados son el Chapecoense vs. Atlético Mineiro y el poderoso Flamengo vs. BR Bragantino.

Europa - Liga de las Naciones de la UEFA

Italia vs. España

Canal: DirecTV Sports

Hora: 1.45 p. m.

Eliminatorias Qatar 2022

Sudán vs. Guinea

Canal: FIFA.com, Youtube

Hora: 11.00 a. m.

Marruecos vs. Guinea-Bissau

Canal: FIFA.com, Youtube

Hora: 2.00 p. m.

Brasil - Brasileirão

Ceará vs. Internacional

Canal: Fanatiz Brasileirao, Brasil Play

Hora: 5.00 p. m.

Chapecoense vs. Atlético Mineiro

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirao

Hora: 5.00 p. m.

RB Bragantino vs. Flamengo

Canal: Fanatiz Brasileirao, Brasil Play

Hora: 6.30 p. m.

Grêmio vs. Cuiabá

Canal: Fanatiz Brasileirao, Brasil Play

Hora: 7.30 p. m.

América Mineiro vs. Palmeiras

Canal: SPO Internacional, Fanatiz Brasileirao

Hora: 7.30 p. m.

Chile - Primera División

Universidad Católica vs. Unión Española

Canal: Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Hora: 6.30 p. m.

Argentina - Copa Argentina