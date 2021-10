Partidos de hoy, jueves 7 de octubre del 2021 ¿Quiénes juegan y dónde ver en vivo?

Sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (La Liga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Liga MX, Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

Este jueves 7 de octubre será una fecha más de las eliminatorias hacia el mundial de fútbol de Qatar 2022 en África. En esta fecha se jugarán múltiples partidos de varios países del mundo, entre ellos nuestro país que jugará una edición más del clásico del Pacífico Sur: el Perú vs. Chile.

Entre otros encuentros por las eliminatorias a Qatar 2022 de los países latinoamericanos destacan: Uruguay vs. Colombia, Paraguay vs. Argentina, Venezuela vs. Brasil, EE. UU. vs. Jamaica, Ecuador vs. Bolivia, México vs. Canadá y El Salvador vs. Panamá.

Clasificatorio para la Copa del Mundo