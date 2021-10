Carlos Cortijo y Jahir Butrón tienen un espinoso tema por resolver

Fútbol peruano. El partido de este sábado entre Carlos Stein y Unión Comercio por la Liga 2 pone a los técnicos de estos equipos como protagonistas, más aún si mantienen una rivalidad que va más allá de las canchas, debido a un suceso ocurrido hace algunos años y que todavía no ha sido resuelto.

A través de Líbero TV, el estratega de Carlos Stein, Jahir Butrón, refirió que hace algunas temporadas, cuando tenía contrato con Santa Rosa, Cortijo se habría interpuesto en su camino de dirección técnica, cosa que considera como “desleal”.

“Uno tiene que tener lealtad, tiene que tener ética. Él (Cortijo) en algún momento no actuó bien, actuó, a mi parecer, de espaldas a uno y yo le he comentado”, dijo Butrón.

En respuesta a lo expuesto por el hoy técnico de Carlos Stein, el estratega de Unión Comercio, Carlos Cortijo, trató de ponerle paños fríos a la situación.

“Yo quiero hacerle entender un tema al profesor Jahir Butrón. Que entienda qué clase de personas manejaban el equipo de Santa Rosa en ese momento. Yo me estoy disculpando con el profesor Jahir. Yo no voy a estar en dimes y diretes. Lo que estoy diciendo es que se vea quién manejaba al equipo. Si Jahir (Butrón) acepta mis disculpas, en buena hora. Ya han sido muchos años de este tema y estamos grandes para no estar en esto”, expresó.

Carlos Stein

Ambos técnicos se verán las caras este sábado a las 3.30 p. m. en el estadio San Marcos en el marco del partido de los play off de revalidación. El ganador enfrentará al perdedor del Grau vs. Chavelines en busca del subcampeonato.

El subcampeón de la Liga 2 se gana el derecho de revalidar su pase a la élite profesional ante el equipo que quede en el puesto 16 del acumulado - Liga 1.