Federico Chiesa tras derrota de Italia: “Mérito a España porque hizo un grandísimo partido”

La selección italiana no pudo hacer respetar su condición de local y perdió 2-1 ante España en la primera semifinal de la UEFA Nations League. La escuadra española aprovechó el buen juego de Mikel Oyarzabal y Ferran Torres para anotar los dos goles que le permitieron pasar a la final del domingo 10 y esperar a Francia o a Bélgica . Tras el encuentro, Federico Chiesa, una de las figuras italianas, analizó el juego y destacó lo realizado por los dirigidos por Luis Enrique.

“Perdimos tras muchos partidos, hicimos un récord y al final puede pasar. Podía llegar, llegó esta noche. Mérito a España porque hizo un grandísimo partido. España mereció a nivel de juego, pero nosotros nos llevamos lo bueno que hicimos, lo dimos todo para Italia, para nuestro técnico. Esta es la primera derrota, pero esto no nos para, debemos pensar a ganar otros trofeos”, dijo Chiesa a la televisión italiana Rai.

Con goles de Ferran Torres, España venció 2-1 a Italia en la semifinal. Foto: AFP

Asimismo, el delantero de la Juventus señaló que el partido se tornó muy difícil con la expulsión de Bonucci. “Con 0-1 en el marcador y jugando con 10 hombres es duro. Con 11 hombres todo puede cambiar, pero quedarnos con 10 y fue complicado ”, señaló.

En esa misma línea, el futbolista de 23 años criticó la rigurosidad del arbitro y consideró que la primera falta no fue para tarjeta. “La primera amarilla me parece estricta. El árbitro falló en pitar una falta y no era necesario dar una amarilla gratuita al capitán, que tiene derecho a hablar con el árbitro”, consideró.