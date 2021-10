Fayza Lamari, madre de Mbappé: “Las negociaciones con el PSG por la renovación van bien”

Kylian Mbappé concedió una entrevista en los últimos días donde señalaba que quería salir del Paris Saint-Germain en el mes de julio y que su destino iba a ser el Real Madrid. Su contrato vencía en junio del próximo año y buscaba que ambos salieran beneficiados en lo económico. No obstante, el jugador de la selección francesa se terminó quedando esta temporada en el PSG compartiendo equipo con Lionel Messi y Sergio Ramos.

“Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad. (...) Siempre he sido feliz en este club los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije: ‘Si no quieres que me vaya, me quedo’”, comentó Mbappé con RMC Sport.

Además, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quien es el principal interesado en fichar a la estrella francesa, precisó que “hay que esperar al año que viene para tener noticias y siempre con respeto al PSG, con el que tenemos buenas relaciones”. Los merengues fueron en el pasado mercado para negociar el traspaso, pero el equipo parisino no aceptó ninguna oferta.

¿Se quedará Mbappé en el PSG?

Según señala el diario español As, la madre del popular ‘Kiki’, Fayza Lamari, en una reciente entrevista con el diario francés Le Parisien, señaló que “actualmente estamos discutiendo con el PSG por una renovación y las cosas van bien. Incluso hablé con Leonardo el pasado lunes”.

Esto significaría una giro rotundo en las aspiraciones del Real Madrid por querer contratar a Kylian Mbappé. Asimismo, Lamari comentó que su hijo intentará dar todo para ganar la Champions League y que las decisiones de Kylian pueden cambiar. “Kylian necesita estar satisfecho. Si no está contento, es capaz de decir que va a dejar su carrera. Y a menudo nos lo dice (sonríe). Con Kylian, todo puede cambiar de la noche a la mañana”, señaló.

Mientras se define su futuro, el astro francés de 22 años se encuentra listo con la selección francesa para disputar las semifinales de la UEFA Nations League ante Bélgica esta tarde a la 1.45 p. m. (hora peruana).