España vs. Italia: conoce aquí la hora y canal de este partido por la UEFA Nations League

España vs. Italia HOY, miércoles 6 de septiembre, por las semifinales de la UEFA Nations League. El encuentro se realizará en el Estadio de San Siro y está pactado para la 1.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora española e italiana). El juego será trasmitido EN VIVO Y DIRECTO a través de la señal de DirecTV Sports. Asimismo, podrás seguir la cobertura ONLINE a través de La República Deportes. Aquí encontrarás el minuto a minuto del partido, las alineaciones confirmadas, las incidencias y todos los goles.

Previa España vs. Italia

Ambas selecciones se vuelven a ver las caras luego de la semifinales de la última Eurocopa 2020, cuando la selección italiana eliminó al conjunto español en los lanzamientos de penales por 4-2, ya que en el tiempo reglamentario y extra igualaron 1-1, con goles de Federico Chiesa (60′) y Álvaro Morata (80′). Posteriormente, los dirigidos por Roberto Mancini lograron conquistar el trofeo venciendo a Inglaterra.

Españoles e italianos buscan alcanzar su primera final de este torneo disputado por primera vez entre 2018/19. En la primera edición, Portugal fue el campeón frente a Países Bajos. En esta segunda temporada, la selección española buscará cobrarse revancha ante Italia. En la otra llave, se encuentran Francia y Bélgica.

Será un duro encuentro que tendrán los dirigidos por Luis Enrique, puesto que los azzurri llevan tres años sin perder un solo partido (disputando 37 encuentros consecutivos) , según indica el reconocido estadista español MisterChip (Alexis) en su cuenta de Twitter.

España vs. Italia: ficha del partido

Partido España vs. Italia ¿Cuándo juegan? Hoy, 6 octubre ¿A qué hora? 1.45 p. m. (hora peruana) y 8.45 p. m. (hora española e italiana) ¿Dónde? Estadio San Siro ¿En qué canal? Directv Sports

¿A qué hora juegan España vs. Italia?

En Perú, el choque España vs. Italia se disputará desde las 1.45 p. m. Consulta la guía de horarios si quieres ver esta contienda desde el extranjero.

Perú: 1.45 p. m.

Colombia: 1.45 p. m.

Ecuador: 1.45 p. m.

México: 1.45 p. m.

Bolivia: 2.45 p. m.

Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 2.45 p. m.

Paraguay: 2.45 p. m.

Venezuela: 2.45 p. m.

Argentina: 3.45 p. m.

Brasil: 3.45 p. m.

Chile: 3.45 p. m.

Uruguay: 3.45 p. m.

España: 8.45 p. m.

Italia: 8.45 p. m.

¿Qué canal transmite España vs. Italia?

El duelo España vs. Italia será transmitido en territorio peruano por la señal de Directv Sports, canal que cuentan con los derechos televisivos de torneos como la Liga de Naciones de la UEFA.

Perú: Directv Sports

Colombia: Directv Sports

Ecuador: Directv Sports

Estados Unidos: TUDN

Venezuela: Directv Sports

Argentina: Directv Sports

Chile: Directv Sports

Uruguay: Directv Sports

España: TVE La 1

Italia: Rai 1

¿Qué canal es Directv Sports en Sudamérica?

Argentina: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Uruguay: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Chile: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Perú: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Colombia: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K)

Ecuador: canal 610 (SD), canal 1610 (HD), canal 4000 (4K).

¿Dónde ver España vs. Italia ONLINE por Directv Sports?

En caso de que quieras seguir la transmisión del partido España vs. Italia por internet, debes sintonizar la señal de Directv GO, servicio de streaming de Directv. Otra opción para mantenerte informado de este compromiso es a través de la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cómo puedo activar Directv Go en mi Android TV?

Desde tu televisor ingresa a la App Store de Google

Ve a la opción búsqueda y escribe DirecTV Go

Seleccione la opción descargar e instálalo

Abre la app y sigue los pasos de activación que se presentan en la pantalla.

¿Cómo ver Directv Go gratis?

Todos los clientes de DIRECTV satelital tienen acceso a DIRECTV GO totalmente gratis. Para acceder entra a www.directvgo.com utilizando tus credenciales de MiDIRECTV, así podrás comenzar a ver online el contenido inmediatamente. Recuerda que puedes tener DIRECTV GO seas o no un cliente de DIRECTV satelital.

¿Cómo funciona Directv Go?

DIRECTV GO es un servicio de streaming OTT (over-the-top) que ofrece una completa oferta de programación online, incluyendo canales en vivo, contenido On Demand, transmisiones deportivas en exclusiva, paquetes Premium y el mejor entretenimiento de DIRECTV.

¿En qué estadio juegan España vs. Italia?

El escenario escogido para este compromiso entre España vs. Italia será en San Siro, casa deportiva localizada en Milan, Italia, que cuenta con una capacidad para más de 80.000 espectadores.

Convocados por España

Unai Simón, David de Gea, Robert Sánchez; Sergio Reguilón, Pau Torres, Marcos Alonso, César Azpilicueta, Aymeric Laporte, Iñigo Martínez, Eric García, Pedro Porro; Gavi, Jorge Resurrección, Sergi Roberto, Mikel Merino, Sergio Busquets, Rodri Hernández; Yéremy Pino, Pablo Fornals, Mikel Oyarzabal, Pablo Sarabia, Ferran Torres, Bryan Gil.

Convocados por Italia

Gianluigi Donnarumma, Alex Meret, Salvatore Sirigu; Francesco Acerbi, Alessandro Bastoni, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Giovanni Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Rafael Toloi; Nicolò Barella, Bryan Cristante, Jorginho, Manuel Locatelli, Lorenzo Pellegrini, Matteo Pessina, Marco Verratti; Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Federico Chiesa, Ciro Immobile, Lorenzo Insigne, Giacomo Raspadori.