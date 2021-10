¡Apunta! Recomendaciones para emitir o transferir tus entradas del Perú vs. Chile

¡Atención! La selección peruana y Joinnus, empresa encargada de la comercialización de las entradas para el Perú vs. Chile, publicaron las indicaciones para los asistentes e interesados en asistir al trascendental duelo de eliminatorias. El choque entre la Bicolor y la Roja se jugará este jueves 7 de octubre a las 8.00 p. m. en el Estadio Nacional.

Si irás al encuentro debes ingresar tus datos correctamente. De no hacerlo podrías tener problemas para entrar al estadio. Verifica tres o más veces que tu nombre completo y tu número de identidad que aparecerán en tu entrada coincidan con los de tu DNI.

En el caso de los abonados que adquirieron sus entradas a inicios de 2020, tendrán la opción de emitir sus boletos hasta el miércoles 6 de octubre a las 8.00 p. m. Si no puedes o no deseas ir al partido podrás solicitar la devolución de tu dinero. Las entradas de los abonados que no se emitan se pondrán a la venta el mismo día a las 10.01 p. m.

Para poder ingresar al estadio necesitarás emitir la entrada y llevarla impresa. ¿Dónde se emite? En fpf.joinnus.com. Aquí también podrás cambiar los datos de los boletos si por alguna razón deseas transferir las entradas a otra persona. Ojo, este proceso se puede realizar solo una vez y es irreversible.

¿Qué debo presentar para ingresar al estadio nacional?

Es obligatorio llevar la entrada impresa y tu DNI o pasaporte físico. Además, tienes que llenar una declaración jurada en la que descartas tener algún síntoma de COVID-19. También debes contar con las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, tu carnet de vacunación y doble mascarilla.