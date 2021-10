Luis Suárez sobre Koeman: “Me mandaban a entrenar al campo tres, que está aparte”

Ronald Koeman llegó al Barcelona en el 2020 y una de sus primeras medidas fue la salida de una de las figuras del club: Luis Suárez. Esto provocó que el atacante uruguayo llegue al Atlético de Madrid, pero aún recuerda los momentos amargos que vivió por culpa del técnico neerlandés.

En una entrevista para ESPN, ‘Lucho’ contó que el estratega del cuadro culé no le comunicó de frente que ya no lo tenía en sus planes , sino por una llamada telefónica. Además, manifestó que Koeman lo enviaba a entrenar apartado de todos su compañeros.

“Creo que no me merecía la forma en la que salí del Barcelona porque, si tanta autoridad tienes, me coges de frente, mano a mano, me explicas todo y después no me dices que, si el miércoles no se cierra mi rescisión de contrato, van a contar conmigo para el partido del Villarreal. Me mandaban a entrenar al campo tres, que está aparte. Son cosas que uno no olvida ”, señaló el delantero charrúa.

Luis Suárez llegó al Atlético de Madrid en el 2020 por 5 millones de euros. Foto: EFE

Triste por la situación del Barcelona

A pesar de su salida abrupta, Suárez mantiene un sentimiento especial por el conjunto catalán y se mostró muy apenado por la crisis financiera y deportiva que vive el club actualmente.