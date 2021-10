Perú vs. Chile: posible formación de la selección peruana para el clásico del Pacífico

Perú vs. Chile se enfrentarán en una edición más del clásico del Pacífico por la jornada 11 de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. Tanto el combinado peruano como el chileno intentarán llevarse los tres puntos para acercarse a los puestos de clasificación. Un resultado adverso podría complicar a sus aspiraciones para el Mundial de Qatar 2022.

Ricardo Gareca, entrenador de la selección peruana, sabe que la Bicolor tiene que aprovechar su condición de local y para ello convocó a un gran número de jugadores. El último llamado que se realizó fue el de Álex Valera. Si bien aún no se ha revelado el once titular definitivo, te dejaremos la posible alineación de la Blanquirroja para el Perú vs. Chile.

Perú vs. Chile: posible alineación de la selección peruana

Este miércoles 6 de octubre, el equipo dirigido por Ricardo Gareca realizó entrenamientos con todos los jugadores y, según informó el periodista Kevin Pacheco, el once que probó el ‘Tigre’ pensando en el clásico del Pacífico fue el siguiente: Gallese, Advíncula, Ramos, Callens, Trauco; Tapia, Yotún, Peña, Cueva, Flores y Guerrero .

¿Cuándo y a qué hora es el Perú vs. Chile?

El clásico del Pacífico que disputarán Perú vs. Chile se jugará este jueves 7 de octubre desde las 8.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Nacional.