Unión Comercio vs. Los Chankas EN VIVO: partido por los playoff de ascenso de la Liga 2

Unión Comercio vs. Los Chankas EN VIVO y EN DIRECTO se enfrentarán este martes 5 de octubre, desde las 3:00 p. m. (Perú), en el Estadio San Marcos en partido por la primera ronda de los playoff de la Liga 2 ONLINE segunda división 2021. La transmisión del cotejo estará a cargo del canal Gol Perú. Sigue todas las incidencias del duelo del fútbol peruano y mira los videos de los goles en el minuto a minuto del diario La República.

Unión Comercio vs. Los Chankas: ¿cómo llegan?

El Poderoso del Alto Mayo llegó a los playoff con una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la derrota en la etapa regular. Su buen momento inició con el empate a uno frente a Sport Chavelines; luego, llegaron las victorias sobre Santos FC Coopsol y Deportivo Llacuabamba. En su última aparición empató 3-3 frente a Juan Aurich.

PUEDES VER Perú vs Chile: Charles Aránguiz pierde el avión y podría perderse el clásico del Pacífico

Unión Comercio culminó en segundo lugar con 21 puntos, solo a dos del líder Unión Huaral.

Del otro lado, el equipo de Andahuaylas arrastra una seguidilla de cuatro partidos sin saber lo que es perder. En este camino derrotaron a Comerciantes Unidos, Atlético Grau, Santos FC y en la última fecha empató sin goles ante Llacuabamba.

En esta primera etapa del campeonato del ascenso Los Chankas quedaron en quinto lugar con 18 unidades.

¿A qué hora juegan Unión Comercio vs. Los Chankas?

En territorio peruano, el compromiso Unión Comercio vs. Los Chankas empezará a disputarse a partir de las 3.00 p. m. Consulta la guía de horarios para el resto de la región.

Perú: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

México: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

España: 10.00 p. m.

PUEDES VER Fútbol brasileño: jugador desmaya al árbitro con una brutal patada y es arrestado por la Policía

Canal para ver Unión Comercio vs. Los Chankas

La transmisión por TV de Unión Comercio vs. Los Chankas en territorio peruano estará a cargo de Gol Perú, canal que televisará el resto de encuentros en las rondas finales de la Liga 2 2021.

¿Cómo ver Unión Comercio vs. Los Chankas vía Gol Perú?

Para no perderte ninguna acción de este choque entre Unión Comercio vs. Los Chankas por la señal de Gol Perú, sintoniza los siguientes canales de acuerdo a tu operador de TV paga.

Satélite

Movistar TV: canal 114 (SD), canal 814 (HD).

Cable

Movistar TV: canal 14 (SD), canal 714 (HD)

Star Globalcom: canal 14 (SD).

¿Cómo seguir ONLINE Unión Comercio vs. Los Chankas?

En caso no quieras perderte la transmisión de Unión Comercio vs. Los Chankas por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que cuenta entre su programación con el canal Gol Perú. Si no cuentas con acceso al mismo, tienes a tu disposición la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes para mantenerte informado.