Florentino Pérez sobre Mbappé: “Esperamos que para enero se solucione todo”

No es un secreto que el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, quiere tener a Kylian Mbappé en su plantel. El francés estuvo cerca de ser contratado por los de España en el último mercado de pases, pero no se llegó a concretar. Sin embargo, en una reciente entrevista, ‘Donatello’ dijo que buscaba salir del Paris Saint Germain (PSG).

“Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad” , afirmó Mbappé antes de la derrota 0-2 contra Rennes por la Ligue 1.

Esas declaraciones parecen haber sido escuchadas por Florentino Pérez, quien no dudó en dar unas palabras que ilusionaron a los hinchas merengues. “En enero tendremos noticias de Mbappé. Esperamos que el 1 de enero pueda solucionarse todo” , confesó al medio español El Debate.

Poco después habría imaginado la repercusión que podrían causar sus palabras, ya que salió a aclarar lo mencionado: “ Lo que he dicho es que hay que esperar al año que viene para tener noticias y siempre con respeto al PSG, con el que tenemos buenas relaciones” , explicó el directivo.

Aún quedan algunos meses para conocer cuál será el destino de Kylian Mbappé, pero, lejos de lo que se especula, el francés indicó que está cómodo en el equipo de Pochettino, y que es un hecho que no continuará en el PSG: “Siempre he sido feliz en este club. Lo anuncié suficientemente temprano para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Pero les respeté y les dije: ‘Si no quieres que me vaya, me quedo’”.