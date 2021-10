Selección peruana: goles y mucho corazón

Por: Mariano López V.

En su momento fue el Claudio Pizarro el goleador del Bayern Munich, luego el imparable Jefferson Farfán del Schalke 04 y el más reciente, Paolo Guerrero, el ‘9′ de los goles importantes en el camino hacia Rusia 2018. Los que paralizan el concurrido Jorge Chávez y se roban todas las cámaras en su arribo al país son, en su mayoría, aquellos que deciden partidos. Los goleadores. Esos jugadores de calidad —y voluntad— incuestionable, de los que siempre se espera algo diferente en duelos de alto voltaje. En otras palabras, los Gianluca Lapadula.

Promediando las 6:15 p.m., el delantero del Benevento llegó al aeropuerto de la capital peruana en medio del asedio de la comunidad periodística, ansiosa por escuchar una declaración del ‘Bambino’, por más breve que esta sea. No se dio: el atacante, quien suma cuatro goles en apenas cinco partidos en la Serie B, saludó a los presentes y partió rápidamente, rumbo al hotel de concentración del equipo peruano. Mientras él se transportaba, la Blanquirroja entrenaba en La Videna pensando en Chile, el rival de este jueves en el Nacional.

En el entrenamiento (trabajos en gimnasio y en campo) estuvieron presentes Alexander Callens, Marcos López, Luis Advíncula, Carlos Zambrano y Renato Tapia, cinco jugadores ‘extranjeros’ que tuvieron acción con sus clubes el fin de semana y llegaron horas antes que Lapadula al país, permitiéndoles trasladarse con tiempo al entrenamiento. Tapia, un jugador acostumbrado a dar muchas declaraciones, sí conversó con la prensa en su arribo a suelo peruano, asegurando “estar bien” de su sobrecarga en los gemelos y dejando en claro la importancia del choque ante la siempre complicada Chile.

Confianza. Tapia debutó con la ‘sele’ ante Venezuela (2015). Foto: difusión

“Vamos a ver qué dice el doctor ahora. Yo me siento bien. Vamos a hacer unas pruebas, así que veremos. Lo que necesitamos hacer es tratar de ganar, no solo por el grupo, sino por la tabla. Seguro sentimos que no hay margen de error, pero eso ocurre siempre, en las fechas anteriores también. Estoy seguro de que esta fecha sí se darán los resultados. Hay que salir a jugarlo como lo que es: un partido muy difícil”, contó el mediocampista, uno de los titulares indiscutibles del Celta de Vigo español (disputó las ocho jornadas de La Liga siempre como inicialista). En caso de llegar en óptimas condiciones al partido ante los sureños, Tapia deberá cuidarse de no recibir una tarjeta amarilla, ya que esta lo dejaría fuera del choque frente a Bolivia en La Paz. Otros siete seleccionados, como Zambrano, Advíncula, Trauco, Santamaría, Costa, Gallese y Yotún, también se encuentran apercibidos.

Habla el ‘Tigre’

Hoy al mediodía, en La Videna, está programada una rueda de prensa de Ricardo Gareca. El director técnico con más partidos dirigidos en la historia de la selección peruana conversará con los medios a modo de previa del esperado ‘Clásico del Pacífico’. Al contar con gran parte de sus convocados, el ‘Tigre’ tendrá mayor claridad respecto al posible once a parar el jueves.

Lleno de bajas, Chile entrenó por primera vez