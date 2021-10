Ante la baja confirmada de Carrillo, estas son opciones para reemplazarlo ante Chile

Todos los clásicos se juegan a ‘muerte’, más aún si es por puntos y se dan en un proceso clasificatorio al próximo mundial. Este jueves 7 de octubre, todos seremos testigos de una edición más del clásico del Pacífico entre Perú vs. Chile, esta vez por fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. Ambas escuadras intentarán darlo todo con tal de quedarse con los tres puntos, aunque no puedan contar con algunas de sus máximas figuras, como el caso de André Carrillo.

El futbolista del Al-Hilal, que fue convocado por el ‘Tigre’ Gareca para la fecha triple de octubre, padece de una lesión en la espalda y es poco probable que esté ante Chile. “ En cuanto a él, lo vemos con pocas posibilidades. La cuestión es no apurarlo y estar en el momento que tiene que estar (...) La situación es tratar de esperar e ir viendo paulatinamente. Actualmente, vemos una mejora importante en él ”, comentó en conferencia de prensa el entrenador de la selección peruana.

Ante la ausencia confirmada de la ‘Culebra’, salta la incógnita: ¿quién debería reemplazar a André Carrillo en la selección peruana?. De la lista de 29 convocados (Yordy Reyna también fue descartado) resaltan los nombres de Gabriel Costa, Raziel García, Jefferson Farfán y Edison Flores.

Si por actualidad y rendimiento se tratase, los futbolistas de Colo Colo y Cienciano tendrían la primera opción para suplir a la ‘Culebra’ tanto en la banda izquierda como derecha. Ambos vienen de tener minutos en sus equipos y anotar goles (tres tantos cada uno), mientras que la ‘Foquita’ estuvo alternando con Alianza Lima. Si bien ha celebrado conquistas importantes con los victorianos, aún no se encuentra en su óptima condición física.

Pese a que sus actuaciones con la selección peruana en la anterior jornada triple no fue la idónea, todo parece indicar que la presencia del volante del DC United no peligra. Por la mañana de este martes 5 de octubre, el entrenador Ricardo Gareca usó al ‘Orejitas’ en el equipo titular, durante las prácticas. Si bien Flores participó de este entrenamiento, aún no está confirmado que vaya de arranque ante Chile este jueves 7 en el Estadio Nacional.