Perú vs. Chile: Fernando Martel dice que Gabriel Costa “no es relevante” en Colo Colo

Con el Perú vs. Chile a la vuelta de la esquina, un exfutbolista de la Roja que pasó por el fútbol peruano se refirió al presente futbolístico de Gabriel Costa en el campeonato mapocho. Fernando Martel manifestó que el extremo uruguayo nacionalizado peruano no ha podido destacar hasta el momento en el Cacique.

‘Gabi’ ha sido incluido en la lista de convocados de la selección peruana para los encuentros ante el elenco mapocho, Bolivia y Argentina por la nueva jornada triple de las eliminatorias.

PUEDES VER Pedro Aquino ya se encuentra en Lima para jugar ante Chile

“Yo, hasta el día de hoy, no lo he visto como un jugador relevante en el equipo de Colo Colo” , dijo Martel para el portal Toca y pasa.

En otro momento, se refirió al cambio generacional en su selección, que también afectará a la Blanquirroja. “A nivel sudamericano estamos en un proceso de reformación y vienen pocos jugadores de abajo. Eso la gente no lo entiende”, manifestó Martel.

Luego, agregó: “No viene un Alexis Sánchez, no viene un Arturo Vidal, que no viene un Charles Aranguiz, que no viene un Claudio Bravo, todas esas cosas en el equipo van pesando. En el mismo Perú habrá un momento en el que Paolo (Guerrero) ya no esté y tienen que aparecer otros”.

¿Cuándo juega Perú vs. Chile?

La Bicolor medirá fuerzas ante Chile este jueves 7 de octubre en el Estadio Nacional. El encuentro es correspondiente a la jornada 11 de las eliminatorias e iniciará a las 8.00 p. m. (horario peruano).