Lo que está dispuesto a hacer Kylian Mbappé por Lionel Messi en la cancha del PSG

Kylian Mbappé está dando que hablar en los últimos días por sus declaraciones a los medios franceses. El lunes, el delantero del Paris Saint-Germain confirmó que quiso irse en el pasado mercado de fichajes de verano y este último martes, confesó en una entrevista con el diario L’Equipe sobre su relación con Lionel Messi en la cancha.

Reconoce la jerarquía futbolística

El ‘7′ del PSG en dicha entrevista aseguró que nunca imaginó jugar con el futbolista argentino y asume que su rol es diferente en el campo. “Hay una jerarquía establecida, yo estoy de acuerdo en correr cuando Messi anda, no tengo ningún problema, nada más y nada menos estamos hablando de Messi”, expresó Mbappé.

PUEDES VER: Messi y Neymar están en el banco en el equipo ideal de Kylian Mbappé para el FIFA 22

Y le llamó “payaso”

En la misma conversación también reconoció el incidente con el brasileño Neymar, al que llamó “payaso” por no haberle pasado la pelota durante un encuentro ante el Montpellier. El hecho quedó registrado en cámaras.

“Lo que no puede haber es rencor. Los dos hablamos, yo respeto al hombre y jugador que es y lo admiro, en ese momento no estaba contento porque no me pasó el balón, también ha sucedido el revés”, afirmó Mbappé.

PSG ya no más

Por otro lado, el jugador reconoció que está lejos de seguir en el PSG (su contrato acaba en junio de 2022). Esto, después de haber pedido hace ya un buen tiempo salir del club parisino, aunque dejó entender que las cosas pueden cambiar. “La verdad de ayer no es la de hoy ni la de mañana”, dijo al diario.

Por último, Mbappé confirmó que quería irse al Real Madrid. Como se sabe, la escuadra realizó varias ofertas por el delantero.

Entre tanto, aclara que nunca quiso dejar mal al PSG. “No quería ser ingrato, quería mostrar gratitud con un club que me recibió con 18 años y me ha dado tanto estos cuatro años”, puntualizó la estrella del balompié francés.