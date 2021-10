Jugadoras de la selección femenina venezolana denunciaron a ex-DT por abuso físico y sexual

Varias jugadoras de la selección femenina de Venezuela denunciaron al exentrenador de la Vinotinto Kenneth Zseremeta por abuso “físico, psicológico y sexual”. A través de sus redes sociales, Deyna Castellanos, Lourdes Moreno, Gabriela García, entre otras futbolistas, hicieron pública una carta donde divulgaron estas acusaciones en contra del estratega de 55 años, quien dirigió las divisiones menores durante el período 2013-2017.

En la misiva, las representantes de la selección venezolana afirman que “el año pasado (2020) una de nuestras compañeras nos confesó que había sido abusada sexualmente desde los 14 años (2014) por el entrenador Kenneth Zseremeta. Este abuso duró hasta que fue despedido (2017). Su cómplice en todo esto es Williams Pino”.

Además, aseguraron que Zseremeta fue un manipulador y que recién efectuaron la denuncia por la revelación de una de sus compañeras, de quien prefieren guardar su nombre. En esa misma línea, manifestaron que el exentrenador de Venezuela realizaba “comentarios y opiniones con relación a la sexualidad y la intimidad de las jugadores”, aun cuando estas eran menores de edad.

Asimismo, confesaron que las jugadoras LGTB eran constantemente hostigadas por el DT. “ Existían amenazas y manipulaciones de decirle a los padres de las jugadoras sobre su orientación sexual si no tenían disciplina o rendían como deberían ”, se lee en la carta.

Por último, las jugadoras venezolanas le solicitaron a la FIFA, las Confederaciones, Federaciones y Ligas que Kenneth Zseremeta no siga ejerciendo su profesión de entrenador en el fútbol femenino. “Como jugadoras no callaremos más, pero necesitamos el apoyo de todas estas instituciones”. Finalmente, pidieron respeto a su privacidad e informaron que no harán más comentarios al respecto.

Cabe resaltar que Kenneth Zseremeta fue despedido de la selección venezolana en 2017 días después de que el propio DT denunciara que algunas jugadoras de su plantilla sufrieron “desnutrición” por la crisis de su país. Además, se conoce que el entrenador nacido en Panamá podría volver a dirigir en el corto plazo: estaría a cargo de la selección ecuatoriana sub-17.

Carta de las jugadoras venezolanas.

