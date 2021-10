Juan Aurich: hinchas agradecen al capitán del equipo pese a no lograr el ascenso

Fútbol peruano. Se acabó la temporada 2021 para Juan Aurich y uno de los jugadores que volvió a ratificar su calidad con el balón es el mediocampista Gustavo Collante, quien a través de su cuenta de Instagram se dirigió a los hinchas norteños para agradecerles por el apoyo permanente.

“Se terminó el año para nosotros. Seguramente no era lo que deseábamos y queríamos, pero el fútbol es así. No quiero dejar pasar para agradecer al club Juan Aurich que me dio la oportunidad de volver a hacer lo que más me gusta, y también quiero agradecer a esta hermosa familia que formamos compañeros, cuerpo técnico, médicos, utilero, y agradecer también al hincha que nos apoyó siempre. Voy a estar siempre agradecido”, señaló el habilidoso jugador.

La respuesta del hincha no se hizo esperar y de inmediato llenaron la caja de comentarios referidos al buen desempeño del ex Boca Juniors de Argentina.

“Eres nuestro capitán y esperamos que lo sigas siendo en el año de nuestro centenario”, “Grande Collante. Juan Aurich siempre será tu casa. Gracias por meter en cada partido”, “Claro que sí, mi capitán. Un abrazo enorme y te esperaos pronto para lograr el ascenso juntos”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores del futbolista.

Así interactuaron los hinchas con Gustavo Collante. Foto: Captura de Instagram

Gustavo Collante llegó en el año 2019 para reforzar al cuadro chiclayano tras pedido de Pepe Soto, quien tomó las riendas del club en ese año.