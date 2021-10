Gareca descarta que el duelo Perú vs. Chile sea “determinante” en esta fecha triple

El entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca manifestó que el Perú vs. Chile, que se disputará este jueves 7 por las eliminatorias, aún no define el rumbo de la Bicolor. Para el argentino, este cruce no es tan determinante como se viene comentando entre los hinchas blanquirrojos.

“El partido ante Chile es muy importante, pero no sé si determinante” , dijo el ‘Tigre’ en conferencia de prensa. Asimismo, recalcó que no se fija en las bajas importantes que viene sufriendo el elenco mapocho, pues considera que sigue siendo fuerte a nivel grupal.

Y agregó: “No lo tomo de forma tan dramática. Entiendo las necesidades. Es un partido muy importante, la eliminatoria es muy difícil para todas las selecciones. (Chile) está en la misma situación que nosotros y, en base a eso, tenemos que planificar bien el partido”.

Gareca es consciente de que ambas escuadras necesitan sumar puntos para mantener viva la posibilidad de clasificar a la siguiente Copa del Mundo.

PUEDES VER Gareca habló sobre la posibilidad de convocar a Gustavo Dulanto a la selección peruana

“Es un partido muy difícil, complicado, donde ambas selecciones buscan posicionarse para tener chances de pelear por un cupo”, expresó el estratega argentino.