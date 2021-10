Gareca descarta que el duelo Perú vs. Chile sea “determinante” en esta fecha triple

El entrenador de la selección peruana Ricardo Gareca manifestó que el Perú vs. Chile, que se disputará este jueves por las Eliminatorias, aún no define el rumbo de la Bicolor. Para el argentino, este cruce no es tan determinante como se viene comentando entre los hinchas de la Bicolor.

“El partido ante Chile es muy importante, pero no sé si determinante”, dijo el ‘Tigre’ en conferencia de prensa. Asimismo, recalcó que no se fija en las bajas importantes que viene sufriendo el elenco mapocho, pues considera que sigue siendo fuerte a nivel grupal.

