¿A qué hora juegan Carlos Stein vs. Llacuabamba HOY por los play-offs de la Liga 2?

Carlos Stein vs. Llacuabamba EN VIVO se enfrentan en el Estadio San Marcos por los play-offs para la promoción en la Liga 2 Perú 2021. La transmisión por TV del duelo estará a cargo de Gol Perú a partir de las 11.30 a. m., pero también puedes seguir la cobertura ONLINE de este y otros partidos de hoy a través de La República Deportes, con las alineaciones confirmadas de ambos clubes, el marcador actualizado minuto a minuto y los videos de los goles.

Carlos Stein vs. Llacuabamba: ficha del partido

Partido Carlos Stein vs. Llacuabamba ¿Cuándo juegan? Hoy, martes 5 de octubre ¿A qué hora? 11.30 a. m. ¿Dónde? Estadio San Marcos ¿En qué canal? Gol Perú

¿A qué hora juegan Carlos Stein vs. Llacuabamba?

En territorio peruano, el encuentro Carlos Stein vs. Llacuabamba empezará a disputarse a partir de las 11.30 a. m. Consulta la guía de horarios para el resto de la región.

Perú: 11.30 a. m.

Colombia: 11.30 a. m.

Ecuador: 11.30 a. m.

México: 11.30 a. m.

Bolivia: 12.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 12.30 p. m.

Paraguay: 12.30 p. m.

Venezuela: 12.30 p. m.

Argentina: 1.30 p. m.

Brasil: 1.30 p. m.

Chile: 1.30 p. m.

Uruguay: 1.30 p. m.

España: 6.30 p. m.

A pesar de que el cupo directo a la Liga 1 2022 quedará en manos de otro equipo, Carlos Stein y Deportivo Llacuabamba todavía albergan esperanzas de regresar a la primera división un año después de su descenso. Los dos equipos se medirán en una de las llaves de play-offs para la promoción de la Liga 2, que se disputará contra el antepenúltimo puesto del acumulado en la máxima categoría.

El cuadro carlista finalizó en el cuarto lugar de la tabla anual con 34 puntos fruto de su victoria con goleada en la última jornada de la Fase 2 por 3-0 contra Santos de Nazca. El elenco chiclayano buscará el apoyarse en su delantero Brandon Palacios, quien anotó cuatro tantos en la segunda rueda del torneo.

Los celestes, por su parte, vienen de empatar sin goles frente a Los Chankas, pero el punto obtenido en dicho encuentro le sirvió para totalizar 33 unidades y finalizar en el quinto puesto de la tabla. La principal carta de gol de los mineros es el volante Luis Ramos, con sus seis conquistas en los últimos once choques.

Carlos Stein y Llacuabamba registran cuatro enfrentamientos en su historial por Copa Perú, Liga 1 y Liga 2. El balance es de dos triunfos para Stein, uno para Llacuabamba y un empate.

¿En qué canal ver Carlos Stein vs. Llacuabamba?

La transmisión por TV de Carlos Stein vs. Llacuabamba en territorio peruano estará a cargo de Gol Perú, canal que televisará el resto de encuentros en las rondas finales de la Liga 2 2021.

¿Cómo seguir ONLINE Carlos Stein vs. Llacuabamba?

En caso no quieras perderte la transmisión de Carlos Stein vs. Llacuabamba por internet, sintoniza la señal de Movistar Play, servicio de streaming que cuenta entre su programación con el canal Gol Perú. Si no cuentas con acceso al mismo, tienes a tu disposición la cobertura ONLINE gratis de La República Deportes para mantenerte informado.

¿Dónde juegan Carlos Stein vs. Llacuabamba?

El escenario que acogerá el enfrentamiento Carlos Stein vs. Llacuabamba será el Estadio Olímpico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, recinto donde se llevó a cabo la mayor parte de la Liga 2 2021.

Historial de Carlos Stein vs. Llacuabamba

Llacuabamba 2-1 Carlos Stein | 05.08.21

Carlos Stein 3-2 Llacuabamba | 20.05.21

Carlos Stein 3-3 Llacuabamba | 12.10.20

Llacuabamba 0-3 Carlos Stein | 01.12.19.

Pronósticos Carlos Stein vs. Llacuabamba

De acuerdo con los pronósticos de las casas de apuestas para el Carlos Stein vs. Llacuabamba, el favorito para ganar este duelo es el conjunto carlista. Las cuotas por el triunfo del cuadro de Chiclayo rondan en promedio 1,63 veces lo invertido, mientras que la victoria de los liberteños paga 4,50 lo apostado. El empate retribuye, en promedio, con 4,00 veces por cada sol en juego.