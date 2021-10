WWE RAW EN VIVO: ¿cómo y dónde ver el regreso de Goldberg y el Draft 2021?

WWE RAW se llevará a cabo EN VIVO ONLINE GRATIS HOY desde el Bridgestone Arena de Nashville previa a Crown Jewel 2021. La transmisión del show de lucha libre va EN DIRECTO por internet vía Fox Sports 2 a partir de las 7.00 p. m. (hora peruana). Las incidencias con fotos, videos y el minuto a minuto serán a través de La República Deportes.

WWE anunció el regreso de Goldberg , quien probablemente rete a Big E por el título Mundial o a Bobby Lashley, ya que su presencia en el evento PPV de la empresa a realizarse en Arabia Saudita está asegurada. La última vez que apareció fue en SummerSlam, en el cual se enfrentó al ‘Dominador’.

WWE RAW se llevará a cabo desde el Bridgestone Arena de Nashville. Foto: WWE

El WWE Draft 2021 continúa este lunes con varios movimientos entre los luchadores. Estos son las superestrellas que serán trasladados o no a SmackDown: J Styles, Omos, Angel Garza, Humberto Carrillo, Bobby Lashley, Cedric Alexander, Damian Priest, Viking Raiders, Lucha House Party, Jaxson Ryker, Jinder Mahal, Shanky, Veer, Karrion Kross, Ricochet, Sheamus, Shelton Benjamin, Dana Brooke, Shayna Baszler, Cesaro, The Dirty Dawgs, Finn Bálor, Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Rick Boogs, Street Profits, The Usos, Becky Lynch, Carmella, Sasha Banks, Liv Morgan, Natalya, Shotzi Blackheart, Tegan Nox y Tamina.

WWE RAW: ficha del show

WWE Monday Night RAW ¿Cuándo es? Hoy, lunes 4 de octubre ¿Dónde? Bridgestone Arena de Nashville ¿A qué hora? 7.00 p. m. (hora peruana) ¿En qué canal? Fox Sports 2

WWE RAW: ¿a qué hora ver la transmisión de lucha libre?

Perú: 7.00 p. m.

Colombia: 7.00 p. m.

Ecuador: 7.00 p.m.

Estados Unidos: 7.00 p. m. (ET) / 4.00 p. m. (PT)

México: 7.00 p. m.

Costa Rica: 6.00 p. m.

Bolivia: 8.00 p. m.

Paraguay: 8.00 p. m.

Venezuela: 8.00 p. m.

Chile: 8.00 p. m.

Brasil: 9.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

España: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Italia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Francia: 2.00 a. m. (al día siguiente)

Alemania: 2.00 a. m. (al día siguiente).

WWE RAW: ¿qué canal es Fox Sports 2?

DirecTV Sports: 608 (SD) y 1608 (HD)

Movistar TV: 502 (SD) y 745 (HD)

Claro TV: 62 (SD) y 518 (HD).

WWE RAW: ¿en qué canales ver la transmisión de lucha libre?

WWE RAW en Perú: Fox Sports 2

WWE RAW en Argentina: Fox Sports 2

WWE RAW en Bolivia: Fox Sports 2

WWE RAW en Chile: Fox Sports 2

WWE RAW en Colombia: Fox Sports 2

WWE RAW en Costa Rica: Tigo Sports

WWE RAW en Ecuador: Fox Sports 2

WWE RAW en México: Fox Sports 2

WWE RAW en Paraguay: Fox Sports 2

WWE RAW en España: Mega

WWE RAW en Estados Unidos: USA Network

WWE RAW en Uruguay: Fox Sports 2

WWE RAW en Venezuela: Fox Sports 2.

WWE RAW: ¿dónde se realiza el show de lucha libre?

El lugar donde se celebrará el WWE RAW es el Bridgestone Arena de la ciudad de Nashville, estado de Tennessee, Estados Unidos.

WWE RAW EN VIVO por internet: ¿cómo ver el show de lucha libre?

