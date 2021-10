Renato Tapia: “Es un partido muy difícil contra Chile”

Renato Tapia llegó este lunes 4 de octubre a tierras peruanas para unirse a la concentración de la selección peruana y prepararse para el Perú vs. Chile por las Eliminatorias Qatar 2022. La Bicolor afrontará una nueva triple jornada en la cual buscará obtener la mayor cantidad de puntos para acercarse a los puestos de clasificación para el Mundial de Qatar.

Durante su llegada a la capital, el ‘Cabezón’ respondió unas cuantas preguntas a la prensa que se encontraba en el aeropuerto Jorge Chávez. Ahí se refirió sobre el vital duelo que sostendrán él y sus compañeros frente al elenco sureño.

“ Hay que salir a jugarlo como es, un partido muy difícil contra Chile, hay que afrontarlo como es ”, precisó Renato Tapia para las cámaras de Movistar Deportes.

“Estamos también viendo la realidad. Estamos pensando en lo que viene. Seguro que no hay margen para el error, pero siempre, no solo de esta fecha. En las anteriores también, no se dieron los resultados, pero seguro que esta fecha será distinto”, agregó el mediocampista que milita en el Celta de Vigo.

¿Cuándo y a qué hora juegan Perú vs. Chile?

Perú vs. Chile jugarán este jueves 7 de octubre por la fecha 11 de las Eliminatorias Qatar 2022. El duelo entre la Bicolor y la Estrella Solitaria iniciará a las 8.00 p. m. (hora peruana).

Horarios del Perú vs. Chile

Perú: 8.00 p. m.

Colombia: 8.00 p. m.

Ecuador: 8.00 p. m.

Argentina: 10.00 p. m.

Brasil: 10.00 p. m.

Uruguay: 10.00 p. m.

Paraguay: 9.00 p. m.

Bolivia: 9.00 p. m.

Chile: 9.00 p. m.

Venezuela: 9.00 p. m.

Estados Unidos 9.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (viernes 3 de setiembre).

Tabla de posiciones de las Eliminatorias Qatar 2022