Partidos de hoy, lunes 4 de octubre del 2021: ¿quiénes juegan y dónde ver en vivo las ligas?

En los deportes, sigue todos los partidos de hoy del fútbol de Perú (Selección Peruana, Liga 1, Segunda División), principales ligas (Superliga Argentina, La Liga, Serie A y Liga Profesional) y torneos del mundo (Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Champions League).

HOY, lunes 4 de octubre, se disputarán los encuentros más esperados de las principales ligas de fútbol en el mundo: España, Brasil, Chile, Ecuador y Argentina. Desde la Primera división chilena hasta la Serie B brasilera, podrás sintonizar los goles o resultados de cada partido en distintos horarios.

La Superliga Argentina traerá el duelo de Colón vs. Banfield, el cual se podrá disfrutar a las 6.15 p. m. desde las señales de los canales de televisión ESPN Sur y Fox Sports Premium. Además, se desarrollarán los enfrentamientos entre Huachipato vs. Curicó Unido, por la Primera división en Chile y el Remo vs. Coritiba en la Serie B de Brasil. Recuerda que puedes seguir cada detalle de los principales encuentros en la web de La República Deportes.

Superliga Argentina

Defensa y Justicia vs. Talleres Córdoba

Canal: TyC Sports Internacional, TNT Sports

Hora: 4.00 p. m.

Colón vs. Banfield

Canal: ESPN Sur, Fox Sports Premium, Star+

Hora: 6.15 p. m.

Primera División - Chile

Cobresal vs. Audax Italiano

Canal: TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2

Hora: 9.00 a. m.

Melipilla vs. Santiago Wanderers

Canal: TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2

Hora: 4.30 p. m.

Huachipato vs. Curicó Unido

Canal: TNT Sports, TNT Sports HD, TNT Sports 2

Hora: 7.00 p. m.

Primera B Nacional - Argentina

Atlanta vs. Agropecuario

Canal: TyC Sports Play

Hora: 1.00 p. m.

Defensores de Belgrano vs. Deportivo Santamarina

Canal: TyC Sports Play

Hora: 1.00 p. m.

San Martín Tucumán vs. Gimnasia Mendoza

Canal: TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Hora: 3.10 p. m.

Almirante Brown vs. Estudiantes Río Cuarto

Canal: TyC Sports Internacional, TyC Sports Argentina, TyC Sports Play

Hora: 7.10 p. m.

Primera A - Ecuador

Delfin vs. Manta

Canal: GOLTV Ecuador, GOLTV Latinoamérica

Hora: 7.00 p. m.

Serie B - Brasil

Remo vs. Coritiba

Canal: SPO Internacional, Canais Globo, SporTV

Hora: 6.00 p. m.

Segunda división - España