Javier Tebas: “Si Laporta no hubiese firmado a Depay y Agüero, Messi podría seguir”

La salida de Lionel Messi del FC Barcelona fue un duro golpe para los aficionados blaugranas y para la plantilla del conjunto culé. Si bien en un primer momento Joan Laporta señaló que la no renovación del astro argentino fue debido al limite salarial de LaLiga, el presidente de esa institución, Javier Tebas, ha señalado que las decisiones de Laporta de no firmar el acuerdo CVC y traer jugadores en plena crisis podrían ser las verdaderas causas.

“Había un acuerdo que aquellos que entraban al acuerdo del CVC podían destinar un 15% de ese dinero para jugadores. En mi opinión, podían haber firmado a Messi. El presidente del Barcelona firmó jugadores esta temporada (...). Si Laporta no hubiese firmado a Depay y Agüero, Messi podría seguir”, señaló Tebas en entrevista con el medio radial español COPE.

Javier Tebas fue elegido presidente de LaLiga en el 2013 y lleva su tercer mandato consecutivo. Foto: LaLiga

En esa misma línea, el máximo dirigente del fútbol español se refirió a la situación del club catalán y señaló que el panorama no es bueno. “La situación del Barça económicamente es complicada, pero es una institución que factura mucho por temporada. Está en una minicrisis institucional, pero eso no es bueno para conseguir patrocinadores y otras operaciones”, precisó.