Lionel Scaloni: “Siempre se puede mejorar, no somos invencibles ni mucho menos”

La selección argentina tiene mucho en juego en esta nueva fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022. El conjunto albiceleste se encuentra en la segunda posición de la tabla y saben que sumar puntos ante Paraguay, Uruguay y Perú los dejaría en una posición privilegiada para asegurarse los puestos de clasificación directa. Ante ello, el entrenador argentino Lionel Scaloni sabe que debe seguir aumentando el nivel del equipo para lograr los objetivos.

“Ansioso de que lleguen estos partidos porque son fechas importantes y creemos que estamos bien. Hay una base del 80 o 90% que se repite en el plantel . Eso te da una tranquilidad aunque tengas poco tiempo para trabajar. Siempre se puede mejorar, no somos invencibles ni mucho menos”, señaló en entrevista para las redes institucionales de la selección argentina.

Argentina venció 3-0 a Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias. Foto: twitter Selección Argentina

Asimismo, el estratega de 43 años comentó que jugar tres partidos en una semana será una dura prueba a la cual no están adaptados. “Al ser tres partidos cambia un poco. Hay pocos días para preparar el siguiente partido, sobre todo entre el primero y el segundo. Estamos acostumbrados a jugar jueves o viernes. El problema es el segundo partido, donde ya vienes con una carga previa y tienes que prepararlo sin dejar de pensar en el último”, expresó.

En cuanto a las bajas que presentó en la convocatoria, Scaloni señaló que es preocupante ya que no permite probar a jugadores para darle ritmo. “Preocupa tener lesionados. Va pasando el tiempo y a algunos no podemos darles continuidad. Es muy difícil sobre todo porque estamos consolidados como grupo. Me hubiera gustado contar con Paulo Dybala, con Sergio Agüero, jugadores que queremos” , dijo.

Finalmente comentó sobre la tan ansiada Copa América y se sintió feliz por cómo lo disfruta la gente. “El hincha lo estaba esperando porque esta camiseta ha merecido ganar otras cosas en estos últimos años. Felices porque nos tocó, no por nosotros sino por la gente. Estoy agradecido por el cariño pero hay que seguir”, indicó.