DT del Borussia Dortmund: “Haaland ni siquiera puede caminar”

Golpe duro para la selección de Noruega y el Borussia Dortmund. Su estrella Erling Braut Haaland, quien tiene problemas musculares, fue declarado baja este lunes 4 de octubre para los próximos partidos de su selección contra Turquía y Montenegro, correspondiente a las eliminatorias europeas rumbo al Mundial Qatar 2022.

Al respecto, el entrenador del Borussia Dortmund, Marco Rose, compartió una preocupante revelación que le comunicó Erling Haaland.

Erling Haaland anotó 40 goles con el Dortmund en la temporada pasada. Foto: EFE

“Erling lleva días intentando jugar. Quien lo conoce también sabe que siempre quiere jugar. No llegó a la Liga de Campeones. Empezó en Gladbach y hoy no funcionó. Y me dijo muy oportunamente: ‘Entrenador, me encantaría jugar, pero no puedo moverme como quiero. Ni siquiera puedo caminar’”, subrayó el estratega alemán.

“Es un ser humano, no una máquina. Si no funciona, no funciona. Tenemos que ponerlo sano para el Borussia Dortmund, pero también para la selección de Noruega. Tuvimos dos partidos sin él ahora y por el momento, las cosas tampoco pintan bien para Noruega. Esto también es lo que dice Erling. Deberíamos dejar que se recupere”, añadió Rose.

Erling Haaland: ausente en fecha de eliminatorias

La baja de Erling Haaland en Noruega se une a las de otros jugadores importantes de la selección escandinava, como Alexander Sorloth y Joshua King.

Noruega, segundo del grupo G con 13 puntos, los mismos que Países Bajos (1º), se enfrentará a Turquía en Estambul el viernes, y después a Montenegro el 11 de octubre en Oslo.