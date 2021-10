Colón vs. Banfield EN VIVO: cómo y dónde ver partido por la Liga Profesional Argentina

Colón vs. Banfield se juega EN VIVO por la fecha 14 de la Liga Profesional Argentina 2021 ONLINE EN DIRECTO este lunes 4 de octubre. La transmisión por internet podrá ser seguida por ESPN y Star+ a partir de las 6.15 p. m. de Perú desde el estadio Brigadier General Estanislao López (Santa Fe). Asimismo, puedes sintonizar el LIVE STREAMING del duelo de fútbol vía YouTube y Facebook.

La República Deportes realizará una transmisión del Colón vs. Banfield EN VIVO GRATIS gracias a la señal de ESPN y Star+. En el minuto a minuto encontrarás: formación confirmada, goles, incidencias de los futbolistas y más.

Colón vs. Banfield: último enfrentamiento

Con una sola victoria en sus últimos cinco partidos del campeonato argentino, Colón recibe a Banfield. En la jornada pasada cayó derrotado ante Boca Juniors (1-0) en La Bombonera. Sin embargo, no ha perdido en sus últimos cinco partidos en el estadio Brigadier General Estanislao López y, además, solo ha perdido en una oportunidad en sus últimos diez partidos oficiales en casa (ganados 6, empatados 3, perdidos 1).

Banfield, por su parte, llega a este encuentro después de haber ganado finalmente en casa, con lo que significó volver a triunfar después de nueve partidos por la Liga Profesional Argentina (empates 5, perdidos 4). Los dirigidos por Javier Sanguinetti llevan exactamente tres empates consecutivos como visitante, los dos últimos por 0-0.

Colón vs. Banfield EN VIVO: ficha del partido

Partido Colón vs. Banfield ¿Cuándo juegan? HOY lunes 4 de octubre del 2021 ¿Dónde? Estadio Brigadier General Estanislao López (Santa Fe) ¿A qué hora? 6.15 p. m. (horario peruano) ¿En qué canal? ESPN y Star+

Colón vs. Banfield EN VIVO: posibles alineaciones

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gonzalo Piovi; Federico Lértora y Rodrigo Aliendro; Facundo Farías, Mauro Formica, Alexis Castro; Wilson Morelo

DT. Eduardo Domínguez

Banfield: Facundo Altamirano; Emanuel Coronel, Alexis Maldonado, Luciano Lollo y Gustavo Canto; Nicolás Domingo y Giuliano Galoppo; Juan Álvarez, Jesús Dátolo y Agustín Urzi; Juan Manuel Cruz

DT. Javier Sanguinetti

Estadio: Brigadier General Estanislao López (Santa Fe).

¿A qué hora juegan Colón vs. Banfield EN VIVO?

Perú: 6.15 p. m.

Colombia: 6.15 p. m.

Ecuador: 6.15 p. m.

México: 6.15 p. m.

Bolivia: 7.15 p. m.

Paraguay: 7.15 p. m.

Venezuela: 7.15 p. m.

Chile: 8.15 p. m.

Brasil: 8.15 p. m.

Argentina: 8.15 p. m.

Uruguay: 8.15 p. m.

¿En qué canales ver Colón vs. Banfield EN VIVO?

Argentina: ESPN Sur, Star+, Fox Sports Premium Argentina

Bolivia: ESPN Sur, Star+

Chile: ESPN Sur, Star+

Colombia: Star+, ESPN Sur

Ecuador: ESPN Sur, Star+

México: Fanatiz Mexico

Paraguay: Star+, ESPN Sur

Perú: Star+, ESPN Sur

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, Paramount+

Uruguay: Star+, ESPN Sur

Venezuela: Star+, ESPN Sur

¿Cómo sintonizar Colón vs. Banfield desde ESPN?

En los países sudamericanos (excepto Argentina), la transmisión del Colón vs. Banfield vía ESPN estará disponible en los siguientes canales.

Perú: 504 SD y 740 HD (Movistar TV, cable), 483 SD y 884 HD (Movistar TV satelital), 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 65 SD y 523 HD (Claro TV, cable), 36 SD y 1711 HD (Claro TV, satélite)

Uruguay: 621 SD y 1621 HD (DirecTV)

Colombia: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 483 SD y 884 HD (Movistar TV), 511 SD y 1511 HD (Claro TV, cable), 510 SD y 540 HD (Claro TV, satélite)

Chile: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 480 SD y 884 HD (Movistar TV), 174 SD y 474 HD (Claro TV); 49 (Santiago), 53 (Valparaíso), 55 (Concepción) y 841 HD (VTR)

Ecuador: 621 SD y 1621 HD (DirecTV), 200 SD y 730 HD (Grupo TV Cable), 302 SD y 703 HD (CNT)

Bolivia: 54 (Cotas), 508 SD y 701 HD (Tigo), 40 (Entel), 105 y 507 SD y 508 HD (Inter Satelital)

Paraguay: 63 SD y 124 HD (Claro TV)

Venezuela: 621 SD (SimpleTV), 483 SD (Movistar TV), 105 HD (Inter Satelital).

¿Cómo ver Colón vs. Banfield vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Colón vs. Banfield, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.