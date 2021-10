Celta de Vigo vs. Elche EN VIVO vía ESPN 2 y Star+: hora y canal del partido de Liga Santander

Celta de Vigo vs. Elche EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan HOY, domingo 3 de octubre, por la octava fecha de LaLiga Santander a partir de las 7.00 a. m. (hora peruana) en el Estadio Martínez Valero. El encuentro entre los celtistas y franjiverdes será televisado por la señal de ESPN 2 para la región de Latinoamérica. La transmisión vía STREAMING estará a cargo de la plataforma Star+. Para que no te pierdas este duelo de la liga española, puedes seguir la cobertura ONLINE GRATIS a través de La República Deportes, donde encontrarás el MINUTO A MINUTO, alineaciones, goles e incidencias.

Celta de Vigo vs. Elche: ficha del partido

Partido Celta de Vigo vs. Elche ¿Cuándo juegan? Celta de Vigo vs. Elche ¿A qué hora? 7.00 a. m. (hora peruana) ¿Dónde? Estadio Martínez Valero ¿En qué canal? ESPN 2 y Star+.

¿A qué hora juegan Celta de Vigo vs. Elche?

El partido entre Celta de Vigo vs. Elche se jugará a partir de las 7.00 a. m. en el territorio peruano . Revisa los horarios de este cotejo según tu localización geográfica:

México: 7.00 a. m.

Perú: 7.00 a. m.

Ecuador: 7.00 a. m.

Colombia: 7.00 a. m.

Bolivia: 8.00 a. m.

Venezuela: 8.00 a. m.

Paraguay: 8.00 a. m.

Argentina: 9.00 a. m.

Uruguay: 9.00 a. m.

Brasil: 9.00 a. m.

Chile: 9.00 a. m.

España: 2.00 p. m.

¿Qué canales transmiten EN VIVO el Celta de Vigo vs. Elche?

México: Blue To Go Video Everywhere

Perú: ESPN2 Sur, Star+

Ecuador: ESPN Andina, Star+

Colombia: Star+

Bolivia: ESPN2 Sur, Star+

Venezuela: Star+, ESPN Andina

Paraguay: ESPN2 Sur, Star+

Argentina: ESPN2 Sur, Star+

Uruguay: ESPN2 Sur, Star+

Brasil: Star+

Chile: ESPN2 Sur, Star+

España: Movistar+, Movistar LaLiga.

¿Cómo ver el Celta de Vigo vs. Elche EN VIVO vía ESPN 2?

DirecTV

Argentina: 622 (SD) y 1622 (HD)

Colombia: 622 (SD) y 1622 (HD)

Ecuador: 622 (SD) y 1622 (HD)

Perú: 622 (SD) y 1622 (HD)

Uruguay: 622 (SD) y 1622 (HD).

Movistar TV

Colombia: 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (satélite): 486 (SD) y 886 (HD)

Perú (cable): 506 (SD) y 741 (HD)

Venezuela: 485 (SD).

Claro TV

Ecuador: 90 (SD) y 590 (HD)

Colombia (cable): 510 (SD) y 1510 (HD)

Perú (cable): 64 (SD) y 521 (HD).

Tigo

Colombia: 26 (SD) y 246 (HD)

Bolivia (cable): 510 (SD) y 702 (HD)

Paraguay: 104.

Simple TV

Venezuela: 622 (SD) y 1622 (HD).

¿Cómo ver Celta de Vigo vs. Elche en Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el Celta de Vigo vs. Elche, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde ver Celta de Vigo vs. Elche EN VIVO ONLINE?

Este partido Celta de Vigo vs. Elche también podrás seguirlo por la web de La República Deportes. Aquí encontrarás todas las incidencias de este encuentro, las mejores jugadas y los videos de los goles.