‘Chemo’ del Solar tras caer goleado ante la ‘U’: “Creo que el marcador es mucho castigo”

Una derrota duele, pero una goleada aún más. Eso lo sabe muy bien el técnico de la Universidad César Vallejo, José ‘Chemo’ del Solar. El equipo dirigido por el entrenador nacional perdió 3-0 ante Universitario de Deportes por la fecha 14 de la Fase 2 de la Liga 1 Betsson. Esta caída no solo significó cortar una racha de cuatro partidos invictos, también fue perder el tercer lugar de la tabla acumulada.

Tras la derrota, el técnico del conjunto ‘poeta’ analizó el partido y consideró que el resultado fue “mucho castigo” para lo que se había visto en el terreno de juego, al menos, en la segunda parte.

“En el segundo tiempo, el equipo salió con otra mentalidad a jugar más en campo contrario. Y prácticamente se jugó en campo de la ‘U’ (...) Por el segundo tiempo que hizo el equipo, creo que el marcador es mucho castigo para nosotros, probablemente sí nos tuvieron que haber ganado, pero algún gol tuvimos que haber anotado” , afirmó.

uNIVERSITARIO VS vALLEJO

Según explicó ‘Chemo’ del Solar, el primer tiempo fue para Universitario de Deportes. Producto de ello, llegaron los dos primeros goles, los cuales consideró que fueron errores de la defensa trujillana.

“Fue un partido raro. En la primera parte las sensaciones que me deja el equipo no fueron buenas, no nos metimos de inicio a este partido , estuvimos pasivos, y en dos pelotas largas nos metieron dos goles. Una vez que estás 2-0 abajo, todo se hace cuesta arriba”, manifestó.

Respecto a las complicaciones de clasificar a un torneo internacional, tras esta derrota, el técnico del elenco trujillano indicó que aún quedan tres partidos por delante.

“Hay muchos equipos que estamos muy cerca para clasificar a los torneos internacionales, está muy apretado todo. Esto se va a definir en la última fecha, queda recuperar”, finalizó.

César Vallejo marcha cuarto en la tabla acumulada con 37 unidades y está a tres puntos de quedar afuera de un torneo internacional. Sport Boys, con 34 puntos, se ubica en el octavo lugar, alcanzando el último boleto a la Copa Sudamericana.

Tabla de acumulado