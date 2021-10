Alex Valera tras su racha goleadora con Universitario: “Para mí es una meta que me propuse”

Gran momento. Alex Valera se ha convertido en uno de los jugadores más importantes en Universitario de Deportes. El delantero marcó un doblete en la goleada 3-0 de Universitario sobre César Vallejo en la Fase 2 de la Liga 1 Betsson y permitió que su club siga en zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

“Para mí es una meta que me propuse desde que empecé a jugar fútbol, ahora se me está dando la oportunidad y la estoy aprovechando. Quizás se me cerró el arco unas semanas, unos partidos, pero hay que aprovechar estos partidos que quedan y sacarlos adelante”, manifestó el atacante crema a ESPN.

Desde la llegada de Gregorio Pérez, los de Ate mostraron una gran mejoría en su juego y ante los poetas consiguieron su tercer triunfo consecutivo. A su vez, el artillero de 25 años registró su quinto gol en sus últimos tres cotejos y se convirtió en pieza fundamental en el esquema del uruguayo.

Por su parte, el actual estratega merengue consideró que el goleador “es un buen profesional dispuesto a superarse”. Además, resaltó que más allá de la racha “trabaja mucho en ayudar a recuperar el balón y ahora se le da el gol, lo que para nosotros es importante”.

Universitario se ubica en la tercera casilla de la tabla acumulada de la Liga 1 Betsson con 37 unidades y en la siguiente fecha se medirá ante Binacional. El Poderoso del Sur se ubica a dos puntos de la zona de descenso y necesita ganar para que no peligre su permanencia en la máxima categoría.