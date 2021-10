Argentina vs. Portugal vía TV Pública EN VIVO: cómo VER final del Mundial de Futsal 2021

VER Argentina vs. Portugal EN VIVO EN DIRECTO se enfrentan HOY, domingo 3 de octubre, por la final del Mundial de Futsal 2021. El duelo entre albicelestes y lusos está pactado para que se lleve a cabo en el Estadio Kaunas Arena de Lituania desde las 12.00 p. m. (hora peruana) y contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de TV Pública y la web de La República Deportes.

Mientras que la selección de Argentina va por el bicampeonato, Portugal irá por su primer título en este deporte. En la previa de este encuentro, el entrenador albiceleste Matías Lucuix aseguró que será un encuentro difícil.

“Tanto Argentina como Portugal tienen la similitud de mantener procesos deportivos. “Veo un rival durísimo enfrente, forjador de una mentalidad competitiva y campeón de Europa”, manifestó en rueda de prensa.

Por otro lado, el entrenador luso Joao Matos confesó sentirse seguro para disputar esta instancia. “Es una final, yo ya he visto pasar muchas cosas en estos partidos. Nosotros tenemos mucha confianza en nuestros técnicos y en sus tácticas, y una gran fe en nuestro equipo. Estamos muy concentrados y se nos presenta una oportunidad única, pero sí puedo decir que Argentina va a tener que rendir a un nivel excelente porque vamos a dejarnos la vida por Portugal para poder ser campeones”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora juegan Argentina vs. Portugal?

México: 12.00 p. m.

Perú: 12.00 p. m.

Ecuador: 12.00 p. m.

Colombia: 12.00 p. m.

Bolivia: 1.00 p. m.

Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay: 1.00 p. m.

Argentina: 2.00 p. m.

Uruguay: 2.00 p. m.

Brasil: 2.00 p. m.

Chile: 2.00 p. m.

¿En qué canal ver Argentina vs. Portugal?

Los canales encargados de transmitir la final del Mundial de Futsal 2021 entre Argentina vs. Portugal serán TV Pública y DeporTV. Si deseas ver el encuentro EN VIVO, deberás ingresar a TV Pública o Televisión Pública Argentina. También podrás hacerlo vía STREAMING ONLINE en la web de La República Deportes.

¿Cómo ver Argentina vs. Portugal en TV Pública?

VHF Repetidoras: Canal 7 (Zona GBA)

TDA: 23.2 HD – 23.31 Móvil

Antina: 12

DirecTV: 121 SD – 1121 HD

InTV: 615 HD

Cablehogar: 10 Básico – 30 Digital – 812 HD

Cablevisión: 11 Analógico / Digital / HD

Supercanal: 14 – 15 Analógico – 20 HD

Telecentro: 8 Digital – 1007 HD

Tele Red: 11 – 111 HD

Ted Intercable: 13

CPETV Santa Rosa: 510 HD

TVCO General Pico: 14 SD / Digital – 600 HD

Cablevisión Flow: 11 HD

Movistar TV7 HD – 6 en Añelo, Bahía y Neuquén

Claro TV: 11 HD

Dibox: 30 HD – 644 HD.

¿Cómo ver Argentina vs. Portugal en TV Pública ONLINE?

Para que no te pierdas la transmisión del partido Argentina vs. Portugal por internet, puedes ingresar a la página web oficial de TV Pública y seguir el duelo completamente gratis (solo válido en territorio argentino). En caso de que no tengas acceso a esta vía, otra opción para mantenerte informado acerca del desarrollo del compromiso es desde la cobertura ONLINE de La República Deportes.

¿Cuál es la programación de TV Pública?

TV Pública es el canal estatal de Argentina e incluye en su programación espacios de corte variado, como noticieros, programas concurso, documentales, segmentos educativos y programas deportivos, entre ellos figuran partidos de fútbol como el Argentina vs. Portugal.