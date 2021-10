Star+ EN VIVO River Plate vs. Boca Juniors: cómo ver el superclásico de Argentina EN DIRECTO

Vía Star+ EN VIVO River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO ONLINE GRATIS, protagonizarán una edición más del superclásico argentino este domingo 3 de octubre por la jornada 14 del Torneo de la Liga. El duelo entre millonarios y xeneizes, pactado para que se lleve a cabo desde las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Monumental, contará con TRANSMISIÓN EN DIRECTO de ESPN en Star Plus o Star+.

También podrás seguir el duelo en la web de La República Deportes. Precisamente aquí encontrarás toda la información del superclásico de Argentina, el minuto a minuto, alineaciones, comentarios, mejores jugadas y más.

River Plate vs. Boca Juniors: previa del partido

El regreso de los aficionados a las canchas en Argentina, con aforo del 50% y bajo estrictas medidas de seguridad, ofrecerá un marco inmejorable para que River y Boca disputen una nueva edición del superclásico del fútbol argentino. Móviles, cámaras exclusivas y periodistas desde el Monumental y las concentraciones ofrecerán la mejor información para palpitar el gran partido. Con las 36.000 entradas puestas a disposición para la parcialidad local agotadas, se espera un marco colorido y especial, a la altura de uno de los eventos deportivos más renombrados del planeta.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que llega como escolta del líder Talleres, tendrá este domingo la oportunidad de treparse a la punta del campeonato y disfrutar una victoria ante el clásico rival. Por el lado del Xeneize, será el primer superclásico oficial como entrenador para Sebastián Battaglia. En caso de lograr un resultado positivo, se acercará a la zona de clasificación a la Copa Libertadores.

Los peruanos también tendrán presencia en el superclásico argentino. Tanto Luis Advincula como Carlos Zambrano entrenaron durante la semana y quedaron totalmente aptos para defender la camiseta de Boca Juniors.

Las cámaras exclusivas de Star+ y ESPN funcionarán tanto en la previa como durante el partido, además de las distintas móviles y drones a lo largo de la ciudad de Buenos Aires que acompañarán a los equipos desde las concentraciones. Sin duda, una programación imperdible.

¿A qué hora juegan River Plate vs. Boca Juniors?

River Plate vs. Boca Juniors se enfrentarán este domingo 3 de octubre por la jornada 14 del Torneo de la Liga desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

México: 3.00 p. m.

Perú: 3.00 p. m.

Ecuador: 3.00 p. m.

Colombia: 3.00 p. m.

Bolivia: 4.00 p. m.

Venezuela: 4.00 p. m.

Paraguay: 4.00 p. m.

Argentina: 5.00 p. m.

Uruguay: 5.00 p. m.

Brasil: 5.00 p. m.

Chile: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver River Plate vs. Boca Juniors?

El canal encargado de transmitir el duelo entre River Plate vs. Boca Juniors será ESPN, Star+ o Star Plus. La cita está pactada para este domingo 3 de octubre a partir de las 12.30 p. m. (hora peruana), con toda la previa a través del material exclusivo de Sport Center, seguido por el partido a las 2.50 p. m. (hora peruana). Sport Center continuará a las 5.00 p. m. (hora peruana) con todo lo que no se vio y, finalmente a las 8.00 p. m. (hora peruana), los mejores comentarios del duelo por Equipo F.

¿Cómo ver River Plate vs. Boca Juniors vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

River Plate vs. Boca Juniors: posibles alineaciones

River Plate

El periodista Javier Gil Navarro detalló en SportsCenter AM que Marcelo Gallardo practicará algunas variantes en su equipo debido a que tiene algunas dudas, como por ejemplo las de Matías Suárez y David Martínez.

De esta manera, el probable equipo titular de River en el superclásico sería: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, Fabrizio Angileri; Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz; Jorge Carrascal; Julián Álvarez y Braian Romero.

Boca Juniors

Con el objetivo de quedarse con los tres puntos y meterse de lleno en la pelea por el campeonato, Sebastián Battaglia haría algunos cambios en su once inicial para enfrentar a River Plate.

De acuerdo a ESPN, el entrenador xeneize mandaría al campo de juego a: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra; Cristian Medina o Diego González, Jorman Campuzano, Agustín Almendra o Aaron Molinas, Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini.