Marcelo Gallardo tras el triunfo en el superclásico: “Se veía un Boca que estaba sufriendo el partido”

Directo. Luego de conseguir un valioso triunfo en el superclásico del fútbol argentino ante Boca Juniors y posicionarse de manera parcial en la cima de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo analizó el juego de su equipo en el Estadio Monumental y consideró que el resultado ante el eterno rival pudo ser más abultado.

“Fuimos un equipo muy maduro, muy bien plantado, muy inteligente para jugarlo, que no dio muestras de debilidad hoy. La verdad es que estuvimos muy bien en todas las líneas, lo que yo le dije a los jugadores es que intentáramos subir una marcha más en el segundo tiempo porque se veía un Boca que estaba sufriendo el partido y teníamos que tratar de terminarlo”, manifestó el entrenador en conferencia de prensa.

El ‘Muñeco’ resaltó el buen rendimiento de sus dirigidos y lamentó que no pudieran lograr un marcador más amplio. A su vez, remarcó las diferencias presentes en las propuestas de juego y analizó cómo terminó el Xeneize.

“Tuvimos en algunas llegadas, cuando aceleramos y Boca intentó salir un poquito, la chance de hacer el tercer gol, pero no lo pudimos hacer. Eso hizo que el resultado no fuera lo abultado y lo claro que se vio en el desarrollo del juego. Lo que marca una gran diferencia hoy fue el juego de un equipo que siempre quiso hacer lo que quiso y uno intentando no sufrir más de la cuenta”. añadió.

Por otra parte, el estratega se pronunció sobre el nivel del delantero Julián Álvarez en los últimos compromisos y lo determinante que fue para conseguir los tres puntos. “El gran momento que está pasando Julián Álvarez con el gol también hizo que abriéramos el marcador; eso nos dio más tranquilidad, y el segundo gol hizo que Boca tuviera más cuidado en salir que en buscar el descuento”, finalizó.