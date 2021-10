Leonardo Ponzio sobre el superclásico argentino: “Fue un día muy especial”

Tras la victoria de River Plate por 2-1 ante Boca Juniors en el Monumental de Buenos Aires, la felicidad embargó a muchos hinchas y futbolistas millonarios, ya que no vencían al conjunto xeneize desde octubre del 2019 por la Copa Libertadores. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue le ingreso de Leonardo Ponzio, capitán y referente de River, quien a inicios del 2021 anunció que dejará el fútbol a finales de año.

Durante las entrevistas pospartido, el volante de 39 años conversó con ESPN y señaló que vivió un tarde memorable y que valora la unión que tiene con sus compañeros. “La verdad que fue un día muy especial para lo que me queda de carrera, porque es la realidad. El cariño que me transmiten mis compañeros está, siempre está. Cuando uno entrena, el respeto que me tienen y que yo les tengo a ellos creo que nos sostiene como grupo ”, expresó.

Asimismo, Ponzio destacó que lo vivido por en el Monumental lo emocionó, no solo por la victoria, sino también por el regreso de la gente. “Y bueno, la verdad que hoy, el día, fue especial en todo. Volvió la gente, el juego con público, volvimos a ganar un clásico, tuve la oportunidad de entrar y cuando uno está en el campo, siente unas emociones que son únicas y bueno la realidad es que pueden ser los últimos (partidos)”, remarcó.

La palabra de Marcelo Gallardo

En conferencia de prensa, el técnico de River se mostró conforme con el juego de su equipo. En ese sentido, señaló que por momentos sentía que podía ‘liquidar’ a su rivales si aumentaban el ritmo.

“Fuimos un equipo muy maduro, muy bien plantado, muy inteligente para jugarlo, que no dio muestras de debilidad hoy. La verdad es que estuvimos muy bien en todas las líneas, lo que yo le dije a los jugadores es que intentáramos subir una marcha más en el segundo tiempo porque se veía un Boca que estaba sufriendo el partido y teníamos que tratar de terminarlo”, expresó.