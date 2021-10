River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO: minuto a minuto del superclásico argentino

River Plate vs. Boca Juniors EN VIVO se miden HOY, 3 de octubre, por la jornada 14 de la Liga Profesional Argentina 2021. El superclásico se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Núñez a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 5.00 p. m. (horario argentino) con transmisión por TV a cargo de ESPN, Fox Sports Premium y TNT Sports. Para que no te pierdas la cobertura ONLINE del compromiso, ingresa a La República Deportes, donde encontrarás las alineaciones confirmadas, el minuto a minuto y videos de los goles.

River Plate vs. Boca Juniors: ficha del partido

Partido River Plate vs. Boca Juniors ¿Cuándo juegan? Hoy, domingo 3 de octubre ¿A qué hora? 3.00 p. m. (Perú), 5.00 p. m. (Argentina) ¿Dónde? Estadio Monumental de Núñez ¿En qué canal? ESPN, TNT Sports, Fox Sports Premium

¿A qué hora juegan River Plate vs. Boca Juniors?

En territorio argentino, el duelo River Plate vs. Boca Juniors se disputará desde las 5.00 p. m. (3.00 p. m. según el horario peruano).

El quinto y último superclásico argentino del 2021 encuentra a un River Plate como escolta del líder (Talleres) en la liga local y a un Boca Juniors que lucha por cambiar su cupo a la Copa Sudamericana por uno de Libertadores.

El elenco millonario arrastra una racha de siete juegos ligueros consecutivos anotando y sin conocer la derrota. En su cotejo más reciente, se impuso 3-1 a Central Córdoba con tantos de Jorge Carrascal y sus goleadores Braian Romero y Julián Álvarez.

Las bajas con las que tendrá que lidiar el ‘Muñeco’ Gallardo son mínimas, pues solo Jonathan Maidana y David Martínez quedaron fuera de la lista de convocados por lesión. Javier Pinola se recuperó de su fractura al brazo derecho y llegó a colarse en la nómina, pero parece poco probable que tenga lugar en el once inicial.

El cuadro xeneize, por su parte, también llega con siete juegos seguidos sin perder, aunque en dos de ellos no fue capaz de marcar gol. En la última fecha, el salvador tanto de Nicolás Orsini le bastó para vencer por la mínima a Colón de Santa Fe.

Sebastián Villa y Eduardo Salvio serán las ausencias del equipo de Battaglia para el crucial encuentro. El colombiano no juega desde hace más de 70 días por su intento de salir del club pese a tener contrato vigente, razón por la cual el técnico consideró pertinente no citarlo debido a su falta de ritmo.

River Plate y Boca Juniors se han enfrentado cuatro veces este año, con saldo de empate en todos los cruces. No obstante, los dos últimos, por la Copa de la Liga y la Copa Argentina, se definieron a favor de Boca en la tanda de penales.

¿En qué canal ver River Plate vs. Boca Juniors?

En Sudamérica, los canales encargados de transmitir el River Plate vs. Boca Juniors serán Fox Sports Premium y TNT Sports (Argentina) y ESPN para el resto de la región.

Perú: ESPN, Star+

Argentina : Fox Sports Premium Argentina, TNT Sports

Ecuador: ESPN, Star+

Colombia: ESPN, Star+

México: Fanatiz México

Bolivia: ESPN, Star+

Venezuela: ESPN, Star+

Paraguay: ESPN, Star+

Chile: ESPN, Star+

Uruguay: ESPN, Star+

Brasil: GUIGO, NOW NET e Claro, ESPN Brasil, Star+

Internacional: Fanatiz International, AFA Play

Estados Unidos: TyC Sports Internacional, PrendeTV, Paramount+.

¿Dónde sintonizar River Plate vs, Boca Juniors vía Fox Sports Premium?

En Argentina, estos son los canales que debes sintonizar para no perderte la transmisión de River Plate vs. Boca Juniors por la señal de Fox Sports Premum.

¿Cómo ver River Plate vs. Boca Juniors por TNT Sports?

Para la región argentina, estos son los canales que pasarán por TV el River Plate vs. Boca Juniors a través de la señal de TNT Sports.

Señal terrestre de TNT Sports

¿Cómo sintonizar River Plate vs. Boca Juniors desde ESPN?

En los países sudamericanos (excepto Argentina), la transmisión del River Plate vs. Boca Juniors vía ESPN estará disponible en los siguientes canales.

¿Dónde ver ONLINE River Plate vs. Boca Juniors?

Si no te quieres perder la transmisión por internet del clásico River Plate vs. Boca Juniors, puedes sintonizar las señales de ESPN Play, TNT Sports GO y Star+, servicios de streaming que incluirán este cotejo en su programación. En caso no tengas acceso a ninguno de ellos, puedes mantenerte informado con la cobertura ONLINE de La República Deportes, que te llevará todas las incidencias.

¿Cómo ver River Plate vs. Boca Juniors vía Star+?

Para acceder a Star Plus para ver el River Plate vs. Boca Juniors, debes registrarte con tus datos personales en la web de este servicio streaming. Ingresa a www.starplus.com e inicia sesión con tu usuario y contraseña. En caso de que no estés registrado, la plataforma te ofrece hasta tres tipos de suscripciones para que puedes disfrutar de todo el contenido disponible.

¿Dónde juegan River Plate vs. Boca Juniors?

El escenario donde se enfrentarán River Plate vs. Boca Juniors será el Estadio Monumental de Núñez, recinto deportivo propiedad del Club Atlético River Plate, que tendrá un aforo permitido del 50% de su capacidad (72.000 espectadores).

Alineaciones probables de River Plate vs. Boca Juniors

River Plate : Franco Armani, Milton Casco, Paulo Díaz, Robert Rojas, Fabrizio Angileri, Bruno Zuculini, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal, Julián Álvarez y Braian Romero.

Boca Juniors: Agustín Rossi, Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Frank Fabra, Cristian Medina o Diego González, Jorman Campuzano, Agustín Almendra o Aaron Molinas, Edwin Cardona; Cristian Pavón y Nicolás Orsini.

Últimos clásicos de River Plate vs. Boca Juniors